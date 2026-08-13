Путин с демонстрация, обяви, че носи кода на победител. Една държава скочи

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна на първото си посещение на Курилските острови. Визитата на държавния глава е на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага. Тя предизвика остра реакция от страна на Япония, която заяви, че "северните земи са неразделна част от територията й".

Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза Владимир Путин. Коментарът дойде по време на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко.

Лимаренко докладва на Путин, че дори на срещи с местни жители в най-отдалечени райони хората казват: "Всичко за победата" - мобилизационен девиз за войната срещу Украйна. "Такъв е нашият народ. Руснаците имат генетичния код на победител", отговори Путин.

Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер. Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. В сряда той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.

Япония "протестира остро" срещу посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес.

"Северните територии... са неразделна част от територията на Япония: както исторически, така и съгласно международното право, и японското правителство протестира остро срещу това посещение", каза японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги, използвайки японското наименование на Курилските острови.