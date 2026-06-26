Къде изчезнаха бръчките на Путин. Козметичен хирург разкри операциите

На 73 години руският президент Владимир Путин изглежда като на 50 - гладко и опънато лице, никакви бръчки. Западните медии дори констатираха нова промяна след парада на 9 май в Москва, когато Путин бе забелязан с подпухнало лице. Днес няма и следа от това-

Владимир Путин инвестира хиляди в козметични процедури, за да промени лицето си и да изглежда по-млад и по-силен.

Според „Дейли Стар“ той дори се консултира с експерти по естетична медицина, за да подобри външния си вид, вероятно на фона на спекулации за здравословното му състояние, съобщава Новини.бг.

Специалисти отбелязаха, че според тях 73-годишният държавен глава използва инжекции за подобряване на състоянието на кожата и коригиране на отпуснати участъци, които се появяват с възрастта.

Козметичният хирург д-р Дженифър Оуенс заяви, че по лицето на Путин има ясни признаци на козметични процедури, като много зони изглеждат по-плътни и гладки.

„Най-очевидният видим признак е зоната под очите. На по-ранни снимки той имаше по-изразени торбички под очите и такова подобрение едва ли би настъпило естествено с възрастта. Слепоочията, скулите и линията на челюстта му също изглеждат по-плътни и гладки, въпреки че тези зони обикновено губят обем с годините“, коментира тя.

Д-р Оуенс изразява мнение, че Путин е преминал през комплекс от „хирургични и нехирургични естетични процедури“.

„Това може да включва долна блефаропластика за премахване на торбичките под очите и миорелаксанти (известни още като ботулинов токсин) за цялото лице, за да се изгладят динамичните бръчки, като същевременно се запази подвижността. Също така смятам, че са му инжектирани биостимулатори като Sculptra на стратегически места около слепоочията, скулите и челюстта, за да се възстанови структурата и да се поддържа плътността на лицето“, обяснява тя.

Биостимулаторите са инжекции, които стимулират естественото производство на колаген и еластин в организма. За разлика от филърите, които моментално запълват празнините, образувани от бръчки и отпусната кожа, на тях им е необходимо време, за да подействат.

Д-р Оуенс обаче смята, че в долната част на лицето му, включително брадичката, е използван филър. За разлика от традиционните филъри, които придават незабавен обем, биостимулаторите възстановяват структурата на кожата в рамките на няколко месеца, правейки я по-стегната.

„Това би било логично за човек на такава публична длъжност, благодарение на минималното време за възстановяване и едва забележимите, постепенни резултати, които инжекциите могат да дадат“, смята тя.

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