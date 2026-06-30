За първи път от 4 години! Засякоха яхтата на Путин, една държава изтръпна

За първи път от 4 години супер луксозната яхта на руския президент Владимир Путин бе засечена. Това се случи по бреговете на Дания, която изтръпна от неочакваното присъствие на извънредния си гост.

Фантастичната лодка „Грейсфул“ (Graceful), за която се предполага, че е лична собственост на Путин, бе засечена от радар, съобщи Датското радио.

Според информация от сайта marinetraffic.com плавателният съд е преминал вчера покрай северното крайбрежие на Дания, посочва ДПА.

Датското обществено радио съобщи днес, че от неделя сутринта яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а след това и от германската брегова охрана.

„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел“, се казва в изявление на датските въоръжени сили.

Вчера вечерта обаче „Грейсфул“ спряла да излъчва сигнал, става ясно от marinetraffic.com.

Според Датското радио яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна.

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