Владимир Путин поздрави президентът на САЩ Доналд Тръмп за 250-ата годишнина от независимостта на САЩ с думите „скъпи Доналд“.

Това обръщение беше отбелязано подобаващо от големите световни агенции, гарнирано с припомнянето, че Тръмп в последно време направи завой към Украйна, усилвайки натиска срещу Москва за края на войната, но въпреки това Путин ласкаво се обръща към него.

"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд! Моля, приемете моите искрени поздравления по случай 250-годишнината от независимостта на Съединените американски щати.", започна поздравителната телеграма, която беше публикувана на уебсайта на Кремъл.

Русия и Съединените щати, както подчертава държавният глава, са "двете най-големи ядрени сили". И на глобално ниво те "имат специална отговорност да осигурят сигурност и стабилност", пише още Путин. Руският президент е уверен, че установяването на "конструктивни, равноправни и взаимноизгодни връзки" между двете страни отговаря на интересите на цялата световна общност.

Путин посочва, че подписването на Декларацията за независимост не само е поставило началото на американската държава, но и е било "значим етап в световната история". Той изтъква, че Русия е "подкрепила безусловно северноамериканските колонисти в тяхната борба за свобода от британското управление", и припомня, че Москва и Вашингтон са били съюзници и в двете световни войни.

"Бяхме съюзници в две световни войни, заедно освободихме човечеството от ужасите на нацизма, а след това изиграхме жизненоважна роля в полагането на основите на съвременния световен ред", подчертава още Путин.

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