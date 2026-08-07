САЩ с предупреждение за Путин! НАТО да се готви

Според нов доклад на американското разузнаване, цитиран от The Wall Street Journal, руският президент Владимир Путин може да опита ограничена провокация срещу страна от НАТО в периода между тази есен и 2029 г. Опасностите варират от мащабни кибератаки до ограничено сухопътно навлизане, като с течение на времето рискът от последното се увеличава.

Анализът на Вашингтон показва промяна в първоначалната оценка, че Русия няма да провокира Алианса, докато води война в Украйна. Основното опасение на американските представители е, че липсата на бърз успех на фронта и все по-успешните украински удари с дронове с голям обсег могат да притиснат Путин в ъгъла и да го направят още по-непредсказуем и опасен.

На този фон Володимир Зеленски отправи пореден спешен призив към САЩ, Г-7 и европейските си съюзници за незабавни доставки на системи за противовъздушна отбрана, предаде Sky News. Украйна е изправена пред сериозен дефицит на ракети-прихващачи. Това позволява на все повече руски ракети да преодоляват защитата по време на нощните обстрели и води до увеличаване на цивилните жертви.

„Съединените щати знаят точно от какво се нуждаем... Не става въпрос за нещо абстрактно, а за спасяване на човешки животи. Нужна е подкрепа за ПВО, а това изисква политически решения - в Европа и в страните от Г-7“, заяви Зеленски в социалните мрежи.

Ситуацията се усложнява допълнително от съобщенията, че САЩ бързо изчерпват собствените си арсенали от противовъздушна отбрана поради военните си ангажименти спрямо Иран. Въпреки че последната нощ бе сравнително по-спокойна в сравнение с предходните, когато десетки загубиха живота си, проблемът с липсата на защитни ресурси за Киев остава критичен.