НЛО над Техеран, точно като преди 50 години

Неидентифициран летящ обект (НЛО) е забелязан в нощното небе над столицата на Иран.

Видеото за този обект е публикувано днес от Clash Report.

То се появи над Техеран точно 50 години след прочутия инцидент от 1976 г., когато ирански изтребители F-4 Phantom излетяха, за да прихванат ярък неидентифициран обект.

След това пилотите записаха загубата на инструменти и комуникации при приближаване, а размерът на целта на радара беше сравнен с този на танкера KC-135.

Сега, кадри от магистралата Азадеган и околностите на кулата Милад показват група трептящи червено-зелено-сини светлини, които се движат или се носят безшумно, но не позволяват да се определи височина, скорост или размер.