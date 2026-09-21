Гърците живеят по-дълго в пенсия от повечето европейци. Ето защо

Пенсионирането в Гърция може да продължи повече от две десетилетия. При стандартния модел, използван от ОИСР за международни сравнения, мъжете могат да очакват около 21 години живот след пенсиониране, а жените - приблизително 24,4 години. И при двата пола това е с около 2,6 години повече от средното за Европейския съюз, което превръща дългия живот след края на трудовата кариера в сериозен социален и финансов въпрос за страната.

Кога всъщност се пенсионират гърците

За международните си сравнения ОИСР използва 62 години като нормална пенсионна възраст за човек, започнал работа на 22 години и натрупал 40 години осигурителен стаж. Гръцкото законодателство действително позволява пълна пенсия на 62 години при 40 години осигуряване. Другият основен вариант е пълна пенсия на 67 години при поне 15 години осигурителен стаж. Намалена пенсия може да се получава от 62 години при определени условия и минимум 15 години осигуряване.

Това обаче не означава, че всички напускат работа точно на 62 години. Данните на Европейската комисия показват, че през 2022 г. средната възраст, на която хората в Гърция започват да получават пенсия за старост, ранно пенсиониране или инвалидност, е била 63,8 години. При мъжете тя е 63,6, а при жените 64,1 години.

Когато изчислението започне от тази по-висока реална възраст, очакваният живот след пенсиониране става по-кратък - около 19,5 години за мъжете и 22,6 години за жените.

Разликата между двете оценки не е противоречие. Тя идва от различната начална точка - единият модел започва от 62 години, а другият отчита кога хората действително напускат трудовия живот.

По-дълъг живот, по-голямо предизвикателство за системата

Средното за ЕС е около 18,4 години живот след пенсиониране при мъжете и 21,8 години при жените. Така Гърция се оказва над тези равнища и при двата пола.

Това е добра новина от гледна точка на продължителността на живота, но поставя и по-тежки изисквания към пенсионната система. Колкото повече години човек получава пенсия, толкова по-голямо е значението на устойчивото финансиране, достатъчните осигурителни приходи и броя на работещите спрямо пенсионерите.

Именно затова гръцката система периодично преразглежда пенсионната възраст спрямо промените в продължителността на живота след 65 години.

Няма увеличение на пенсионната възраст през 2027 г.

Въпреки спекулациите, през февруари 2026 г. гръцкото Министерство на труда изрично заяви, че не се предвижда увеличение на възрастовите граници за пенсиониране през 2027 г. Последните данни за продължителността на живота не дават основание за подобна промяна на този етап.

ОИСР обаче продължава да допуска в дългосрочните си разчети, че при действащите правила нормалната пенсионна възраст в Гърция може постепенно да достигне около 66 години. Това е прогноза за бъдещето, а не решение, което предстои да влезе в сила догодина.

Пенсията вече не означава задължително край на работата

Все повече внимание в Гърция се отделя и на хората, които продължават да работят след пенсионирането си. От 1 януари 2024 г. беше премахнато предишното намаление с 30% на пенсията за работещите пенсионери. Те вече получават пълния размер на основната и допълнителната си пенсия, макар върху дохода от труд да се дължи специална вноска към осигурителната система.

Реформата има за цел да насърчи законната заетост на пенсионерите и т.нар. активно остаряване. Правителството съобщи, че още в първите години над 190 000 пенсионери са декларирали, че продължават да работят.

Така гръцкият модел постепенно се променя - пенсионирането вече не е задължително рязка граница между работа и пълно оттегляне от пазара на труда. За част от хората то се превръща в по-дълъг преход, в който пенсията и доходът от работа вървят едновременно.

А голямата социална тема остава същата - гърците живеят все по-дълго след края на трудовата си кариера. Това е успех за здравеопазването и качеството на живот, но и изпитание за една пенсионна система, която трябва да гарантира доходи в продължение на 20 и повече години.