Как баба Есма стигна 109 години: Тайната на най-възрастната жена у нас
Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
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Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
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