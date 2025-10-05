Най-после! Северна страна даде диета за дълъг и здравословен живот

Изследователи от университета в Орхус, Дания, са проучили дали изборът на храна е свързан с продължителността на живота.

Както съобщава Earth скандинавските хранителни насоки са прости: те насърчават консумацията на по-малко червено месо и захар. Вместо това

наблягат на пълнозърнести храни, бобови растения, риба и нискомаслени млечни продукти.

Идеята не е строги ограничения, а баланс. Диета, която е полезна за тялото, трябва да е полезна и за околната среда.

Както отбелязва изданието тази философия е в основата на проучване, проведено от доцент Кристина Дам и докторантката Анна Бак Мерч. Тяхното изследване е имало за цел да провери дали хората, които се придържат към тези навици, живеят по-дълго. Отговорът, базиран на дългосрочни данни, е „да“.

„Нашето проучване показва, че

сред шведските мъже и жени на средна възраст, които следват препоръките, смъртността е с 23% по-ниска,

отколкото сред тези, които не го правят, дори след отчитане на фактори като образование, доходи и физическа активност“, каза Дам.

Проучването също така установи по-ниска смъртност от сърдечно-съдови заболявания сред тези, които най-добре спазват насоките.

Това заключение се основава на дългогодишен опит. Повече от 76 000 шведи са участвали в две големи проучвания. От 1997 г. насам участниците са докладвали за диетата и начина си на живот. Малко проучвания обхващат подробности за начина на живот за толкова дълги периоди.

Чрез сравняване на тези данни, екип от университета в Орхус

успя да свърже качеството на храненето с резултатите за здравето.

Те откриха, че тези, които стриктно спазват скандинавските препоръки, живеят по-дълго и имат по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания.

Това прави откритията особено важни. Те показват, че самата диета може да повлияе на здравните резултати отвъд социалния или икономическия статус. Връзката между това, което човек консумира, и продължителността на живота става все по-трудна за игнориране.

Учените също така отбелязаха, че

изборът на храна е от значение за планетата.

Производството и потреблението на храни са причина за близо 30% от емисиите на парникови газове.

Животновъдството, прекомерната употреба на ресурси и разхищението на храна допринасят за проблема. Северните насоки разглеждат този проблем директно, като насърчават храни с по-ниско въздействие върху околната среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com