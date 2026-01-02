Топ 5 на най-полезните ядки за сърцето

Всички ядки са богати на мазнини, наречени омега-3 мастни киселини, които са особено полезни за сърцето. Диетологът Натали Рицо посочи това и отбеляза, че има много причини, поради които ядките са полезни за здравето, особено за здравето на сърцето. Това е така, защото те съдържат специфичен вид мастна киселина, която е свързана със сърдечно-съдовото здраве.

Здравословни мазнини в ядките

Всички ядки се считат за добър източник на здравословни полиненаситени мазнини, обясни Рицо, особено омега-3 мастни киселини, които са от съществено значение за имунната, сърдечно-съдовата и хормоналната системи. Учените смятат, че тези мастни киселини имат противовъзпалителни свойства, което ги прави толкова полезни за здравето на сърцето и мозъка.

Орехи

Ако искате да намерите най-добрия ядков продукт за здравословни мазнини, това са орехите, каза Рицо.

Една порция орехи от 28 грама съдържа:

185 калории;

4 грама протеин;

19 грама мазнини, включително 2,57 грама омега-3;

4 грама въглехидрати;

2 грама фибри;

45 милиграма магнезий.

Орехите са свързани с подобрено благосъстояние и здраве на мозъка поради съдържанието им на омега-3 мастни киселини, както и на L-аргинин, аминокиселина, която допълнително подпомага сърдечно-съдовото здраве.

Орехите са полезни и за здравето на червата, благодарение на пребиотичните съединения, които съдържат, а те подхранват „добрите“ бактерии.

Други ядки, богати на здравословни мазнини

Въпреки че орехите са най-добрият източник на омега-3 мастни киселини, ето някои други здравословни ядки:

Шам фъстък

Цветът на шам фъстъка идва от високото съдържание на антиоксиданти. Порция шамфъстъци съдържа също 6 грама протеин и 3 грама фибри, плюс порция полезни за сърцето омега-3 мастни киселини.

Бразилски орехи

Те съдържат значителни количества ALA (алфа-линоленова киселина) и са особено забележителни с високото си съдържание на селен, което може да помогне за предотвратяване на когнитивен спад, високо кръвно налягане и висок холестерол. Селенът е полезен и за функцията на щитовидната жлеза.

Пекан

Този вид ядка е богат и на здравословни мазнини. Наред с малко количество фибри и протеини, пеканите съдържат и голямо количество (повече от половината от дневната стойност на порция) манган.

Бадем

Съдържа сравнително малко количество омега-3 мастни киселини. Но все пак съдържа известно количество ALA, 6 грама протеин на порция, плюс фибри и повече витамин Е от всеки друг ядков плод.

Други източници на здравословни мазнини

Храни като бобови растения и семена, особено лен и чиа, са доста богати на омега-3 мастни киселини.

Важно е също да се помни, че рибата е източник на омега-3 мастни киселини , които съдържат вид здравословна за мозъка мастна киселина, която обикновено не се среща в растителните храни.

