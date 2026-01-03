Супергрипът удря с пълна сила. Заразяваме преди да ни събори

След края на празничната еуфория и с връщането на учениците в класните стаи на 5 януари кабинетите на личните лекари отново ще се напълнят с пациенти, търсещи помощ за кашлица, температура и болки в гърлото. Медиците предупреждават: страната навлиза в поредния пик на респираторните инфекции, доминиран от силно заразен вариант на грип А – H3N2, който вече се разпространява в голяма част от Европа.

Инфекционистът д-р Трифон Вълков

Вирус, който се предава светкавично

Инфекционистът д-р Трифон Вълков обяснява, че макар името „супергрип“ да звучи стряскащо, новият щам не протича по-тежко от познатите грипни вируси. Опасността идва от друго – скоростта, с която се разпространява.

Според специалиста репродуктивното число при класическия грип е около трима заразени от един болен. При варианта H3N2 обаче този показател достига до петима души. Това означава, че вирусът се предава значително по-лесно, особено в затворени пространства като училища, офиси и търговски центрове.

Още по-притеснителен е фактът, че човек става заразен поне денонощие преди да усети първите симптоми. Именно в този „тих“ период той е най-опасен за околните, подчертава д-р Вълков.

90% от пробите – H3N2

Данните от лабораториите показват категорична тенденция – почти всички доказани случаи у нас са именно от варианта H3N2. В някои региони той е открит в над 90% от изследваните проби, което ясно очертава доминацията му в настоящата вълна.

Медиците отчитат, че между половината и две трети от пациентите, преминаващи през кабинетите, имат респираторни оплаквания – кашлица, хрема, болки в гърдите, висока температура. Това е напълно очаквано след струпването на много хора по празниците и масовото завръщане на децата в училище.

Защо ранното лечение е ключово

Според специалистите времето е решаващо. Ако противовирусната терапия започне в първите 24–48 часа от появата на симптомите, периодът на заразност може да бъде значително съкратен.

Това е особено важно при H3N2, който се разпространява по-бързо от обичайното и може да доведе до лавинообразно увеличаване на случаите.

Грипът не е „обикновена настинка“

Д-р Вълков е категоричен: подценяването на грипа е опасно. Заболяването има ясно изразено въздействие върху нервната система и може да доведе до сериозни усложнения, особено при възрастни хора, хронично болни и деца.

Затова лекарите призовават за внимание към първите симптоми, избягване на самолечение и ограничаване на контактите при неразположение.

