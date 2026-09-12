До дни става страшно! Проф. Христова бие тревога
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Ето какво се задава
Инфекционист с ценни съвети
Мутантен вирус ускорява разпространението, най-уязвими са децата и възрастните
Възрастни и деца трябва да внимават
Ваксината е надежно средство за справяне с пандемията, обяви проф. Ива Христова
Грипната вълна, която минава през страната в момента, се очаква да приключи до края на февруари, това заяви в ефира на БНТ главният държавен здравен и...