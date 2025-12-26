Грипна вълна залива страната след празниците

Грипът в България навлиза в решаваща фаза и здравните експерти предупреждават за рязко увеличаване на случаите. Данните вече надхвърлят миналогодишните нива, а разпространението се ускорява в редица области. Най-засегнати са децата и възрастните хора, при които рискът от усложнения е най-висок.

Епидемията тръгна нагоре

В предаването Твоят ден директорът на Национален център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова заяви, че грипът вече е в начален етап на епидемично разпространение. По думите ѝ циркулацията на вируса се засилва, а броят на заболелите расте бързо. Тя подчерта, че тази година грипът ще бъде значително по-широко разпространен и ще засегне повече хора в сравнение с миналия сезон.

Опасният щам и тревожните числа

Според проф. Христова основната причина за ситуацията е мутиралият грипен вирус H3N2, който се разпространява по-лесно. В момента област Перник е с най-висока заболяемост – над 300 случая на 10 000 души за седмица, което вече се определя като епидемично ниво. Следват Габрово, Варна и Русе, като тенденцията е все повече области да бъдат обхванати в следващите седмици.

Най-уязвимите под удар

Експертите отчитат сериозни разлики по възрастови групи. При средна заболяемост за страната от около 112 на 10 000 души, при децата между 5 и 14 години тя надхвърля 300, а при децата до 5 години – над 400. В другия край са възрастните хора, които заради придружаващи заболявания по-често стигат до болница. Проф. Христова допълни, че случаите на COVID в момента са единични и значително по-редки в сравнение с грипа, но призова за повишено внимание, топло обличане и ограничаване на излагането на студ, тъй като охлаждането на тялото „отваря вратата“ за вирусите.

