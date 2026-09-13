Грипна вълна залива страната след празниците
Мутантен вирус ускорява разпространението, най-уязвими са децата и възрастните
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Мутантен вирус ускорява разпространението, най-уязвими са децата и възрастните
Когато има болка в гърлото, зачервено гърло, лимфни възли може да се стигне до ангина
Опозицията поиска той да бъде отстранен от заседанието
До края на април ще започне монтажът на високоякостни мрежи на два участъка от пътя София – Кулата в района на Кресненското дефиле. Целта е да се укре...