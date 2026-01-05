До дни става страшно! Проф. Христова бие тревога

Очаква се скокообразно нарастване на заболяемостта седмица след като всички се завърнат от почивните дни, защото сега данните са изкривени заради многото неработни дни и ученическата ваканция.

Това каза пред БНР проф. Ива Христова, директор на ЦЗПБ.

Тя подчерта, че 87% от пробите дават вариант на грип AH3N2:

"Със секвениране доказахме, че 95% от тях са от променения вариант. Така че имаме доминиране на новия вариант, който е по-заразен, но нямаме данни да протича по-тежко".

Инкубационният период е кратък - до 3 дни, а симптомите са познати, но различното е много бързото начало, уточни проф. Христова.

