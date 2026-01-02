Какво се случва, ако консумирате зехтин ежедневно?

Зехтинът е едно от най-широко използваните масла в света. Ценен е заради богатия си вкус и ползите за здравето. Що се отнася до ползите за здравето той съдържа множество антиоксиданти и растителни съединения, които имат положителен ефект върху организма, пише Eatingwell.

„Зехтинът съдържа растителни съединения като олеинова киселина, палмитинова киселина, линолова киселина и стеролова киселина. Съдържа също фенолни съединения: фитостероли, токофероли, лигнани и флавоноиди“, казва диетологът Манди Енрайт.

Хора в различни страни включват зехтин в ежедневния си хранителен режим и доказателствата сочат, че той има положителни ползи за здравето. Какви са ползите за здравето от това масло?

1. Може да предпази сърцето

Едно от важните предимства на зехтина е високото му съдържание на мононенаситени мазнини, а именно олеинова киселина, която, според проучване, публикувано във Frontiers , помага за намаляване на възпалението и може да повлияе положително на нивата на холестерола в кръвта, като по този начин поддържа здравето на сърцето.

Проучване, проведено в Испания, публикувано по-късно в The New England Journal of Medicine, изследва ефектите от средиземноморската диета с високо съдържание на екстра върджин зехтин и ядки върху хора със значителен риск от сърдечно-съдови заболявания. Резултатите показват значително намаляване на честотата на сериозни заболявания, като инфаркт и инсулт, сред участниците, които са спазвали тази диета.

Друго проучване, публикувано в списанието Aha Asa, установи, че това масло може да помогне за намаляване на прогресията на атеросклерозата, натрупването на мазнини и други вещества в стените на артериите, които блокират правилния кръвен поток.

2. Може да подпомогне здравето на костите

Зехтинът може да има положителен ефект върху здравето на костите благодарение на полифенолите - антиоксидантни съединения, които могат да насърчат образуването на кости и да намалят риска от костна загуба. Тези ефекти са особено важни за хора, изложени на риск от остеопороза, състояние, характеризиращо се с крехки и чупливи кости.

3. Може да намали възпалението

Възпалението е естествената реакция на организма, когато нещо се обърка. Дългосрочното възпаление обаче може да стане хронично и да увеличи риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и алергии. Различни компоненти на зехтина – олеокантал, олеацеин, олеинова киселина и олеуропеин - могат да помогнат за ограничаване на възпалението чрез намаляване на нивата на различни маркери на възпаление, като С-реактивен протеин и интерлевкин-6.

4. Може да предотврати когнитивен спад

Като източник на мононенаситени мазнини и антиоксиданти - витамин Е и полифеноли - зехтинът може да помогне за намаляване на възпалението и оксидативния стрес, които са свързани с невродегенеративни заболявания. Проучванията показват, че този продукт намалява риска от болестта на Алцхаймер и свързаната с нея деменция.

Освен това, зехтинът може да намали риска от фатална деменция. Едно проучване установи, че тези, които консумират повече от половин супена лъжица зехтин дневно, имат 28% по-нисък риск от смърт от деменция в сравнение с тези, които никога не са го консумирали или рядко са го консумирали.

5. Може да предпазва от остеоартрит

Зехтинът може да помогне за смазването на ставите и да предпази от остеоартрит благодарение на противовъзпалителните си свойства, казва Енрайт.

Тя уточнява, че повечето проучвания са разглеждали ролята на зехтина върху здравето на ставите при мишки и плъхове, така че са необходими още висококачествени проучвания, за да се потвърди връзката.

Безопасен ли е зехтинът за всички?

Въпреки че зехтинът е безопасен за повечето хора, когато се консумира умерено, консумацията му в големи количества може да доведе до наддаване на тегло поради високото му съдържание на калории. Някои може да изпитат леки храносмилателни проблеми, като например често изхождане или алергични реакции, въпреки че тези случаи са редки.

