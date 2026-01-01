Чай или кафе? Ето кое е по-полезно за здравето на костите

Чай или кафе – въпросът е не само на вкус, но и на здраве, особено когато става дума за костите в по-напреднала възраст. За да се намали рискът от фрактури и остеопороза, храненето и ежедневните навици играят ключова роля, а нови научни данни хвърлят допълнителна светлина върху този дългогодишен спор.

Какво показва изследването на костите

Наскоро учени потвърдиха, че чаят е малко по-благоприятен за здравето на костите в сравнение с кафето, съобщава „Вашингтон пост“. Изследването е проведено от екип на Университета Флиндърс в Австралия и обхваща близо 10 000 жени на 65 и повече години. Учените проследили консумацията на чай и кафе и измерили минералната плътност на шийката на бедрената кост – зона, особено уязвима към фрактури. Резултатите са публикувани в научното списание Nutrients.

След десетгодишно проследяване е установено, че жените, които редовно са пиели чай, имат малко по-висока костна минерална плътност в сравнение с тези, които предпочитат кафе.

Защо чаят може да има предимство

Според съавтора на изследването Райън Лиу причините все още не са напълно изяснени. „Не знаем точно защо чаят изглежда по-полезен от кафето, но въз основа на клетъчни изследвания това може да се дължи на съединения като катехините, които стимулират костно-образуващите клетки и могат да повишат костната минерална плътност“, обяснява той.

Въпреки това учените подчертават, че разликата не е драматична. Майкъл Холик, който не е участвал в изследването, посочва, че макар чаят да показва малко предимство, ефектът може да не е клинично значим.

Как стои въпросът с кафето и рисковете

Ниската костна минерална плътност увеличава риска от остеопороза и фрактури с напредване на възрастта, напомня Кендъл Моузли. При кафето учените наблюдавали т.нар. прагов ефект – умерената консумация от две до три чаши дневно не оказва отрицателно влияние върху костите. Проблеми се появяват при пет или повече чаши на ден, особено когато са комбинирани с алкохол, което е свързано с по-ниска плътност на бедрената шийка.

Важно уточнение е, че данните за консумацията на напитките са били самодекларирани. Аника Анам отбелязва, че изследователите не са отчитали вида чай или кафе, начина на приготвяне, размера на чашите или силата на напитките, което оставя място за неточности.

Трябва ли да се отказваме от кафето

Експертите са категорични, че няма нужда любителите на кафето да преминават изцяло към чай. Различни изследвания през годините дават противоречиви резултати, а някои дори свързват кафето с по-нисък риск от остеопороза, включително проучвания, публикувани в Plos One и BMC Public Health.

Основният извод остава умереността – до две или три чаши кафе на ден, което съответства и на препоръките на Американската агенция по храните и лекарствата за максимум 400 мг кофеин дневно. „Няколко чаши кафе на ден не са вредни за костите“, обобщава Холик, подчертавайки, че балансът е по-важен от избора между чай и кафе.

