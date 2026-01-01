5 билки и подправки помагат да не ви е тежко по празниците

Ако имате проблеми със стомаха и червата, важно е да се справите с тях. Те са и по-често срещани, отколкото си мислите, като според Real Simple 60 до 70 милиона души страдат от храносмилателни разстройства.

„Въпреки че една храна не може да реши всичките ви стомашни проблеми, изборът на храна може да помогне.

Най-малкото, това, което ядете (или пиете), може да ви осигури известно облекчение.

Един пример: джинджифилът. Независимо дали е чай, храна или дори дъвчащи таблетки, джинджифилът е известен с това, че помага за успокояване на разстроен стомах, както и на други храносмилателни проблеми“, отбелязва статията.

Това обаче не е единствената храна, която подпомага храносмилането. Ето защо експертите по чревно здраве са идентифицирали други полезни подправки за тялото ви.

Куркума

Коренът от куркума, широко известен със своите противовъзпалителни свойства, се използва за лечение на различни заболявания, от болки в ставите до кожни проблеми. Използва се дори при стомашно-чревни разстройства.

„Доказано е, че куркумата има противовъзпалителни свойства, което я прави добра подправка за хора с възпалителни заболявания на червата (IBD) или по-функционални чревни възпаления. Подобно на джинджифила, куркумата е билка, която стимулира жлъчната секреция и може да помогне за храносмилането на мазнините, когато се консумира 15-20 минути преди хранене, но е по-малко вероятно да причини киселини или симптоми на рефлукс при някои хора, отколкото джинджифилът“, обяснява диетологът и билкар Джена Волпе.

Копър

Употребата на семена от копър като средство за подпомагане на храносмилането има дълга история. „Семената от копър са известни в традиционната китайска медицина и Аюрведа заради храносмилателните си свойства“, отбелязва Волпе.

Въпреки това, те все още се използват широко днес. „В много страни от Югоизточна Азия копърът се консумира след хранене, за да се подобри храносмилането“, подчертава диетологът.

Има дори научни изследвания, потвърждаващи ефективността на това домашно лекарство за стомашно-чревния тракт. Доказано е, че копърът подобрява чувството за ситост и намалява гаденето и лошото храносмилане.

Според Волпе има доказателства, че копърът може значително да облекчи симптомите на раздразнени черва. Освен това учените са установили, че копърът може да помогне за намаляване на газовете и подуването на корема, но са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди това.

„Семената от копър могат да се използват като подправка, но луковицата и стъблата също са годни за консумация (и хранителни). Това растение може да има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Освен това е свързано с подобрения при менструални спазми и синдром на поликистозните яйчници (PCOS), което означава, че може да бъде особено полезно за женското здраве “, подчертава Real Simple.

Кимион

Кимионът е популярна подправка по целия свят, използвана в кухни, вариращи от индийска до мексиканска, и има богата история.

„Има клинични доказателства, че кимионът може да подобри храносмилането и да увеличи активността на храносмилателните ензими (α-амилаза), което помага за разграждането на хранителните вещества, облекчава дискомфорта след хранене и спомага за намаляване на газовете и подуването на корема, когато се консумира редовно“, отбелязва диетологът И Мин Тео.

Анасон

Анасонът е член на семейството на магданоза, но има вкус, подобен на женско биле. Може дори несъзнателно да сте консумирали семена от анасон в печени изделия като бисквитки, хляб и бисквити.

„Капсулите с анасоново масло, приемани преди хранене, доказано облекчават симптомите на синдром на раздразнените черва (СРЧ - UNIAN), като газове, подуване на корема и коремен дискомфорт“, добави Волпе.

Също така анасонът, който се използва в традиционната китайска медицина, има антивирусни свойства, а съединение, открито в звездния анасон, дори се извлича и използва в лекарства за грип, отпускани с рецепта.

Мента

Ако джинджифилът е затопляща подправка, ментата е охлаждаща, казва Волпе. Тя може да помогне и на хора със синдром на раздразнените черва.

„Екстрактът от листа от мента, приеман в капсули с удължено освобождаване, е доказано полезен за страдащите от синдром на раздразнените черва в малки клинични проучвания“, добавя диетологът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com