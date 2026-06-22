Преживял война и цял век история: На 103 години бай Иван още води хорото

На 103 години Иван Караджов от Варна продължава да бъде пример за жизненост и силен дух. За рождения си ден столетникът не просто прие поздравления от близки и приятели, а поведе хоро, доказвайки, че възрастта е само число.

Един от най-възрастните жители на морската столица впечатлява всички с бистрия си ум, доброто си настроение и неизчерпаемата си енергия. Празникът му бе отбелязан в дома му във Варна, където той получи поздравления и от представители на местната власт, съобщава "Труд".

Животът на бай Иван е изпълнен с изпитания, труд и достойно служене. Роден е през 1923 година в добруджанското село Рогачево. Израства в многодетно семейство, а младостта му преминава през тежките години на Втората световна война. Заедно с брат си участва във военните действия и преминава през Пирот, Хърватия и Нови Сад – преживявания, които оставят траен отпечатък върху характера му.

След края на войната избира Варна за свой дом. Работи различни професии, а последните години от трудовия му път преминават в морето като моряк на малки плавателни съдове. И до днес говори с уважение за труда, дисциплината и отговорността – качества, които според него изграждат силния човек.

„Неговият празник е повод да отдадем заслужено признание на поколението, преминало през война, лишения и тежък труд, но съхранило човечността, достойнството и вярата си“, коментират социални работници от общината.

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