От 1 юли идват повече пари за хиляди българи
Две добавки към пенсии се увеличават
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Две добавки към пенсии се увеличават
Един от най-възрастните жители на морската столица впечатлява всички с бистрия си ум
Юбилейният празник ще събере поколения фенове, а оригиналната шампионска купа ще бъде на терена за снимки с привържениците
Д-р Владимир Данаилов обгрижва военни ветерани в САЩ
Какво ще се случи на концертите му в Крим?
На всички участници бяха раздадени нови спортни екипи, футболни топки и тренировъчни пособия
Това заяви легендарният на клуба Аспарух Никодимов
Изявлението на президента на Украйна относно еднаквата отговорност на Русия и нацистка Германия за Втората световна война беше огромна грешка, заявиха...
Принц Хари посети студиата "Аби роуд"
4000 зрители гледаха мача между ветераните
Мачът на "Лаута" завърши 3:3
Иван Запрянов и Христо Ангелов са №1 при двойките
Събитието ще се проведе в Балчик
Идеята е на самите ветерани на “червените дяволи”, а футболното шоу ще бъде на 11 октомври на градския стадион “Ивайло”, обяви председателят на национ...
Ветерани на "Левски" ще играят приятелски мач в брезнишкото село Ноевци с местния отбор "Черногорец". Повод е 70-годишният юбилей на селския тим. Уч...
Нелегалните имигранти в САЩ получават по-добри грижи от американските военнослужещи ветерани. Това заяви кандидатът за президент на страната Доналд Тр...
Ереван и Баку искат мир, но се стягат за война Ислямисти, украински наемници, доброволци и ветерани се бият в новоизбухналата война в азербайджанския...
Ветерани от ЦСКА ще играят на благотворителен футболен мач в пернишкото село Драгичево. Срещата е с цел да се наберат средства за подпомагане на бивш...
Ветерани в хорото готвят голям Коледен концерт в пернишкото село Дивотино. След зашеметяващата им изява на фолклорния събор в Копривщица от това лято...
Ситуацията на "Армията" разделя хората. Както ветераните, така и феновете. За това убийство на клуба са виновни хората, които управляваха ЦСКА в после...