От 1 юли идват повече пари за хиляди българи – вижте кои са те

Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро от 1 юли. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По думите ѝ увеличението е съобразено с процента, по който тази година бяха актуализирани пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и минималните пенсии.

С това решение правителството приключва актуализацията на всички видове пенсии, които се повишават по този механизъм.

Министър Ефремова припомни, че социалната пенсия за старост се отпуска на хора, навършили 70 години, които нямат необходимия осигурителен стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст и чиито средномесечни доходи на член от семейството са под определения от закона праг.

Повишаването на социалната пенсия ще доведе до увеличение и на други плащания, чийто размер е обвързан с нея. Сред тях са социалната пенсия за инвалидност, персоналната пенсия и част от инвалидните пенсии, които не са свързани с трудова дейност.

От 1 юли се увеличават и две добавки към пенсиите – добавката за чужда помощ, изплащана на хора с увреждания, както и добавката за ветераните от войните.

По данни на Министерството на труда и социалната политика от увеличението ще се възползват около 163 000 души в страната.

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