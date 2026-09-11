От 1 юли идват повече пари за хиляди българи
Две добавки към пенсии се увеличават
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Юли. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две добавки към пенсии се увеличават
Подкрепа за най-възрастните хора с най-ниските доходи в обществото
Депутатите гласуваха единодушно
Влиза в сила от 1 юли 2026 г.
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лв.
Какво се чака до дни
През 2024 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 14,5
Предложението е на Министерски съвет
Чрез новия контрол ще бъдат напълно защитени правата на здравноосигурените лица
Увеличават парите на възрастните с до 85 лева
Те ще се изстрелят пред всички останали
За предстоящото увеличение на цената на тока за битовите потребители от 1 юли
Стана ясно как ще се индексират парите на възрастните хора у нас
Синдикатите настояват минималната работна заплата да стане 1000 от 1 юли
Готов е проектобюджетът на ДОО
Джон беше наш много скъп приятел. Само преди година се разделихме с него, а днес той пак е с нас и пак посреща изгрева, каза бившият депутат
Представяме ви списък на основните промени в страната, влизащи в сила от 1 юли 2022 г.
Топлофикациите искаха средно повишение на цените със 123.58%
Търговските вериги ще свалят цените веднага щом ДДС стане 0, каза Марияна Кукушева
Освен от 1 юли, увеличение се предвижда и от 1 октомври