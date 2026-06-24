Решено! Увеличават тази пенсия до дни

Социалната пенсия за старост се вдига до 183,81 евро от 1 юли. Това обяви в Министерски съвет министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, определяйки решението, като подкрепа за най-възрастните хора с най-ниските доходи в обществото.

Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което е използвано по "швейцарското правило", каза още Ефремова и припомни, че с такъв процент са увеличени и минималните пенсии. С този акт приключва цикълът от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило.

По думите й увеличението на социалната пенсия повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност - инвалидни пенсии, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Ефремова каза още, че увеличението на тази пенсия води до увеличение на две основни добавки към пенсиите - добавка за чужда помощ за хора с увреждания и добавка за ветерани от войните. "На практика повишаваме доходите на над 163 000 души в най-ниския сегмет на получаването на доходите. Това е част от пакета мерки, които правителството разгръща последователно в изпълнение на това, че подкрепя най-уязвимимте", обясни социалният министър.

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