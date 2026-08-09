Край на цените в лева, еврото остава единствено

От днес цените на стоките и услугите в България вече се обявяват в евро, след като на 8 август приключи едногодишният период на задължително двойно обозначаване в лева и евро. Търговците могат по собствено желание да продължат да показват и стойността в лева, но тя ще има единствено информационен характер. Продажната и платима цена трябва недвусмислено да бъде тази в евро. Превалутирането на посочените за справка стойности в лева трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс.

Приключи една година с двойни цени

Задължителното изписване на цените едновременно в лева и евро беше въведено като временна мярка, за да могат потребителите по-лесно да свикнат с новата валута и да сравняват стойностите на стоките и услугите.

Мярката имаше и друга важна цел - да ограничи възможностите за необосновано повишаване на цените при преминаването към еврото.

След края на този период търговците вече могат да показват само цената в евро.

Цената в лева може да остане, но само за справка

Няма забрана магазините, ресторантите или останалите търговски обекти доброволно да продължат да изписват и равностойността в лева. В този случай обаче трябва да е напълно ясно, че клиентът плаща цената в евро, а сумата в лева е само ориентировъчна.

Двете стойности трябва да бъдат представени по начин, който не може да заблуди потребителя коя е действителната продажна цена. Равностойността в лева трябва да бъде изчислена по официалния фиксиран курс.

Менютата и каталозите не отиват задължително в кошчето

Промяната не означава, че всички менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно изписани цени трябва незабавно да бъдат унищожени или отпечатани наново.

Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период за тези материали след края на задължителното двойно обозначаване. Те могат да продължат да се използват, ако цената в евро е актуалната продажна и платима цена, а стойността в лева е ясно обозначена като справочна и не може да бъде възприета като цена за плащане.