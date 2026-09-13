Тръмп затваря две врати пред Канада. Търговската война става все по-жестока
Канадски стоки изчезват от пазара и от федералните поръчки на САЩ, докато президентът отново говори за „реципрочност“
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Канадски стоки изчезват от пазара и от федералните поръчки на САЩ, докато президентът отново говори за „реципрочност“
Кризата около Ормуз засили интереса към Арктика, а Южна Корея вече изпрати първия си контейнеровоз по рискования маршрут
От днес търговците вече не са длъжни да показват двойни цени, а стойността в лева може да остане само за информация
Контролът на Агенцията по храните е постоянен
Създадени са общо 47 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия
Общо 29 уведомления са регистрирани в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи
Новите правила удрят поръчките от Temu, Shein и AliExpress и затварят вратичката с раздробените пратки
Прогресивна България вдигна глобите за игри с цените
Кампанията продължава поне 6 месеца
Касае етикетите на стоките
Целта на подготвяния електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на продукти е да намали административната тежест и да улесн...
Демографската картина не е радостна
Цени, качество и време - как реалността се преобърна за едно поколение
100% е увеличението на цените на обществени паркинги, а при фитнесите то е близо 160%
Тепърва ще видим на рафтовете стоките, които сега се возят на по-високи цени
В момента от Кувейт могат да се измъкнат само по суша, полети няма
От КЗП ще ни пазят по празниците от фалшиви реклами
Преетикирането подкопава доверието на потребителите
Тя се срещна с ръководството на КЗК
Респективно хората ще искат по-високи заплати