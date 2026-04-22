561 стоки са поскъпнали без причина

Комисията за защита на потребителите е установила необосновано увеличение на цените на 561 стоки у нас, сочат резултати от проверките, свързани с въвеждане на еврото. Близо 9000 проверки са извършени досега, съставени са 863 акта, което означава, че нарушенията са 10%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.



За последните 250 дни, откакто е въведено еврото у нас, инспекторите от Комисията за защита на потребителите са проверили над 8000 предимно хранителни продукта за необосновано увеличение на цените.



„Само за последните 45 дни от началото на месец март за близо 4000 продукта сме поискали обосновка за тези повишения и виждаме ясна тенденция за увеличаване броя на увеличилите цените си стоки“, каза Александър Колячев.



Само за периода от 1 март до 14 април при доматите има ръст с 61,9%, при бялото зеле ръстът е близо 30%, при колбасите е близо 20%, белият хляб е повишил цената си със 7%.



Установени са и сериозни ценови увеличения при услугите за ежедневно потребление. 100% е увеличението на цените на обществени паркинги, а при фитнесите то е близо 160%. При транспортните услуги увеличенията достигат до 67%, а фризьорските и козметичните услуги са поскъпнали от 17 до 100%.



„Тези увеличения имат много силен реален ефект върху бюджета на домакинствата поради тяхната масова употреба и високия им дял в потребителската кошница“, каза още Колячев.





