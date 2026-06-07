Инженер, работил с КУБ, разкри за Невзоров и Баба Алино

Темата с незаконния комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна продължава да предизвиква въпроси около начина, по който е реализирано строителството и дали са правени опити за заобикаляне на законовите процедури. По темата коментира експертът по строителен надзор инженер Валентин Пенчев, който е работил заедно с „КУБ Корпорация“ по друг проект във Варна.

Пенчев разказа, че преди около две години е бил поканен на среща с Олег Невзоров в адвокатска кантора, заедно с архитект, с когото работи. По думите му тогава е останал с добро впечатление от намеренията на инвеститора.

„Казах си „браво, това е един явно мощен инвеститор, който е тръгнал да инвестира“. Към този момент още не знаех дали са правили нещо, каквото и да е във Варна. Решил е да тръгне, според мен, действително в правата посока, допитва се до хора, които са в занаята, за да тръгне по правия път“, каза Пенчев.

Той уточни, че съвместната им работа е била по проект за сграда във Варна, която е недвижима културна ценност. Според него проектът е имал всички необходими одобрения и разрешение за строеж, а впоследствие „КУБ Корпорация“ е придобила имота и проекта.

По думите му проблемите са започнали, когато инвеститорът е поискал съществени промени по проекта.

„У нас, за да промениш такъв проект, който е минал съгласуване най-вече с Министерството на културата, много добре всеки знае, че това изисква доста време. Те някак си не приеха, че това време трябва да го изчакат“, заяви инженерът.

Пенчев разказа, че впоследствие екипът, с който е работил, е бил сменен и комуникацията е придобила друг характер.

„Следващият, който дойде, започна доста нагло, грубо – как така не може да се справим, да не говорим по презумпция какви нетрадиционни методи да ползваме, за да стане това“, каза той.

На въпрос дали става дума за подкупи, инженерът отговори: „Не, въобще за политическо влияние не е ставало въпрос. Единствено става въпрос за пари.“

Той подчерта, че в този момент е отказал да продължи да работи с компанията.

По отношение на комплекса в „Баба Алино“ Пенчев заяви, че към момента на срещата си с Невзоров не е знаел за строителството там.

„Така се оказва от цялата информация, която получихме по всички медии, че там е започнато нещо още през 2023 година. Но аз през втората половина на 2024 година се срещнах с него и тогава не знаех, че се строи в местността „Баба Алино“ от него“, каза той.

Според него случаят с незаконния комплекс представлява грубо незачитане на законите и институциите.

„За мен това е дръзко и цинично незачитане на държавата като институции, като правна уредба“, заяви инженерът.

Той коментира и темата с удостоверенията за търпимост, за които се появиха информации около строителството.

„Аз съм убеден, че такова удостоверение за търпимост едва ли съществува въобще в администрацията. Факт е – то е фалшиво. Това е определено“, каза Пенчев.

По думите му няма съмнение какъв трябва да бъде изходът от случая.

„Строителството е незаконно и не може да се узакони. Трябва да се премахва“, заяви той, като посочи, че подобни позиции вече са били изразени и от представители на държавните институции.

Пенчев разказа още, че за широката общественост мястото е станало известно чрез активна реклама.

„Първо с многото реклама и билбордове, които в един момент се появиха. Много билбордове“, каза той.

Инженерът обясни, че според него в случая с „Баба Алино“ няма как да се търсят законови вратички.

„В случая с „Баба Алино“ няма къде да се крият. Нещата са фрапиращи и няма как това да бъде запазено“, категоричен бе той.

По отношение на проекта, по който лично е работил с „КУБ Корпорация“, Пенчев посочи, че след като е прекратил участието си, няма информация как се развива обектът.

„Минавал съм. Има строителна ограда. Видях веднъж вътре една машина, мисля, че беше пилотна машина, която укрепваше изкопа, но напоследък не виждам никакво строителство“, каза той.

На въпрос дали е бил подлаган на натиск или заплахи след отказа си да работи с компанията, инженерът отговори отрицателно.

„Не, категорично не. Просто бяха много нагли“, заяви Пенчев.

Той уточни, че разговорите за даване на пари не са водени лично с Олег Невзоров.

„Олег Невзоров след тази среща аз повече не съм го виждал. Хора, които той явно си е определял там екип“, каза инженерът.

В заключение той посочи, че според него желанието е било процедурите да бъдат ускорени чрез нерегламентирани практики - подкуп, отправен към Министерството на културата.

„Бързаха. И явно така са работили хората там, където са работили по-рано. С убеждението, че това може да стане. Казах им – така не може да стане. Редът си е ред“, заяви инженер Пенчев.

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