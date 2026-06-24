Кой стои зад "Баба Алино"? Шишков с нови детайли

Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради "незаконния град" в местността "Баба Алино”. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на "Прогресивна България“ Петър Витанов.

"Истината е, че в първите дни от стъпването на нашия кабинет пред очите ни изгря може би най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията. С всички изказвания дотук е ясно, че това не е просто само едно нарушение в Закона за устройство на територията. Това е един начин на управление, който стигна до там, че в морската столица на България - Варна, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери", заяви Шишков пред депутатите, цитиран от БГНЕС.

Според министъра незаконното строителство е направено от организирана група, която е организирала и самите ведомства. „Някой е допуснал незаконно строителство. Но този някой не е един човек. Това е организирана група. Най-вероятно ръководена от някой. Която обаче е организирала всички ведомства, означава, че някой си е поставил за цел да го направи по този безпардонен начин”, категоричен бе Иван Шишков.

От своя страна Мартин Жлябинков от „Прогресивна България” настоя за яснота: „Категорично отказваме да допуснем този проблем да се размие в прехвърляне на отговорност между институциите. Ние искаме да дадете светлина върху целия механизъм, по който се случват подобни нарушения”.

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