Политика

Кой ще управлява милиардите на НЗОК? Двама в битка за шефския пост

Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“

Кой ще управлява милиардите на НЗОК? Двама в битка за шефския пост
Снимка: БТА
13 авг 26 | 7:30
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

За поста управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са издигнати двама кандидати, а за подуправител – един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание, след като крайният срок за номинации изтече на 12 август.

За управител са предложени д-р Владимир Васев Даскалов от парламентарната група „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов, номиниран от „Продължаваме промяната“.

Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“.

Новият управител ще бъде избран с повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. При равен резултат между двама или повече кандидати се провежда повторно гласуване. Ако и тогава никой не събере необходимата подкрепа, парламентът открива нова процедура.

На 2 юли депутатите прекратиха предсрочно мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров, след като двамата подадоха оставки.

В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител. Структурата на НЗОК предвижда двама подуправители.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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