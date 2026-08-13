Кой ще управлява милиардите на НЗОК? Двама в битка за шефския пост

За поста управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са издигнати двама кандидати, а за подуправител – един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание, след като крайният срок за номинации изтече на 12 август.

За управител са предложени д-р Владимир Васев Даскалов от парламентарната група „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов, номиниран от „Продължаваме промяната“.

Единствената кандидатура за подуправител е на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“.

Новият управител ще бъде избран с повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. При равен резултат между двама или повече кандидати се провежда повторно гласуване. Ако и тогава никой не събере необходимата подкрепа, парламентът открива нова процедура.

На 2 юли депутатите прекратиха предсрочно мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров, след като двамата подадоха оставки.

В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител. Структурата на НЗОК предвижда двама подуправители.