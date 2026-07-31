Проверка преди лекарски преглед спестява неприятна сметка на морето

Почивката може бързо да се превърне във финансово изпитание, ако се наложи да потърсите медицинска помощ далеч от дома. Пациентите трябва предварително да проверят дали лечебното заведение работи с НЗОК и какви са цените на услугите му, защото в България те нямат определена горна граница. Здравноосигурените могат да получат безплатен преглед при общопрактикуващ лекар и в друг район, но при неспешен случай в спешно отделение може да се наложи да платят.

„Ако посетите лечебно заведение, когато сте на почивка, добре е да потърсите ценоразпис на медицинските услуги. За да не бъдете неприятно изненадани, може да попитате и лекаря на каква цена ще ви бъде оказана медицинска помощ“, обясни пред БНР адвокатът по медицинско право Величка Костадинова.

Затова още преди пътуването е полезно да се провери какви лечебни заведения има в курорта или населеното място, каква помощ предлагат и дали имат договор със Здравната каса. Това е особено важно за семейства с малки деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Хотелиерите са длъжни да предоставят на своите гости информация къде се намират най-близките лечебни заведения, които работят с НЗОК. При необходимост туристите могат да поискат тези данни още на рецепцията, вместо да търсят лекар в последния момент.

Ако състоянието не е спешно и пациентът е здравноосигурен, той може да се обърне към общопрактикуващ лекар, дори да се намира извън района, в който живее постоянно. Прегледът трябва да бъде извършен безплатно. При необходимост лекарят може да издаде направление към специалист или да насочи пациента за прием в болница.

Различна е ситуацията при посещение в спешно отделение. Пациентът може да смята, че се нуждае от незабавна помощ, но окончателната преценка дали случаят действително е спешен се прави от лекар.

Ако медикът установи, че няма спешно състояние, прегледът и оказаната помощ могат да бъдат таксувани, въпреки че пациентът има редовни здравни осигуровки. Именно затова е важно още преди извършването на неспешни изследвания, манипулации или консултации да бъде поискан ценоразпис и ясна информация каква сума ще бъде дължима.

Най-сигурният подход за пациентите е първо да установят дали лечебното заведение има договор с НЗОК, после да попитат кои услуги се покриват от Касата и накрая да поискат конкретна цена за всичко, което ще трябва да платят сами. Така неприятната здравословна ситуация няма да бъде последвана и от неочаквано висока сметка.