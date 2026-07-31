Общество

Проверка преди лекарски преглед спестява неприятна сметка на морето

Здравноосигурените имат право на безплатен преглед при личен лекар и извън постоянния си адрес

Проверка преди лекарски преглед спестява неприятна сметка на морето
31 юли 26 | 9:54
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Иван Ангелов

Почивката може бързо да се превърне във финансово изпитание, ако се наложи да потърсите медицинска помощ далеч от дома. Пациентите трябва предварително да проверят дали лечебното заведение работи с НЗОК и какви са цените на услугите му, защото в България те нямат определена горна граница. Здравноосигурените могат да получат безплатен преглед при общопрактикуващ лекар и в друг район, но при неспешен случай в спешно отделение може да се наложи да платят.

„Ако посетите лечебно заведение, когато сте на почивка, добре е да потърсите ценоразпис на медицинските услуги. За да не бъдете неприятно изненадани, може да попитате и лекаря на каква цена ще ви бъде оказана медицинска помощ“, обясни пред БНР адвокатът по медицинско право Величка Костадинова.

Затова още преди пътуването е полезно да се провери какви лечебни заведения има в курорта или населеното място, каква помощ предлагат и дали имат договор със Здравната каса. Това е особено важно за семейства с малки деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Хотелиерите са длъжни да предоставят на своите гости информация къде се намират най-близките лечебни заведения, които работят с НЗОК. При необходимост туристите могат да поискат тези данни още на рецепцията, вместо да търсят лекар в последния момент.

Ако състоянието не е спешно и пациентът е здравноосигурен, той може да се обърне към общопрактикуващ лекар, дори да се намира извън района, в който живее постоянно. Прегледът трябва да бъде извършен безплатно. При необходимост лекарят може да издаде направление към специалист или да насочи пациента за прием в болница.

Различна е ситуацията при посещение в спешно отделение. Пациентът може да смята, че се нуждае от незабавна помощ, но окончателната преценка дали случаят действително е спешен се прави от лекар.

Ако медикът установи, че няма спешно състояние, прегледът и оказаната помощ могат да бъдат таксувани, въпреки че пациентът има редовни здравни осигуровки. Именно затова е важно още преди извършването на неспешни изследвания, манипулации или консултации да бъде поискан ценоразпис и ясна информация каква сума ще бъде дължима.

Най-сигурният подход за пациентите е първо да установят дали лечебното заведение има договор с НЗОК, после да попитат кои услуги се покриват от Касата и накрая да поискат конкретна цена за всичко, което ще трябва да платят сами. Така неприятната здравословна ситуация няма да бъде последвана и от неочаквано висока сметка.

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Автор Иван Ангелов

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