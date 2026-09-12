Проверка преди лекарски преглед спестява неприятна сметка на морето
Здравноосигурените имат право на безплатен преглед при личен лекар и извън постоянния си адрес
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Здравноосигурените имат право на безплатен преглед при личен лекар и извън постоянния си адрес
Белия дом уверява, че е в перфектна форма
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Таранът на "Арсенал" Лукас Подолски е на крачка от това официално да стане ново попълнение на "Интер". Националът на Германия кацна в Милано късно сно...