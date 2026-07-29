Важно от здравния министър за Национална детска болница

След проведено правителствено заседание министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че проектът за изграждането на Национална детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него изцяло ще бъде поета от МЗ.

Ивкова добави, че Здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 г., но до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница.

Министърът каза още, че не е започнала и работа по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения.

"До момента екипът на Здравната инвестиционна компания не е работил и по другото направление, свързано със самото функциониране на лечебното заведение.

"Крайната цел е възможно най-скоро да се стигне до изграждането на детската болница", заяви Ивкова и допълни, че паралелно с това ще бъдат предприети необходимите стъпки за подготовката на лечебното заведение за функциониране.