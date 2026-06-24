Обрат с незаконния град "Баба Алино"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира казуса "Баба Алино".

"Държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство. Предложихме да бъдат изменени тези текстове. Текстовете за търпимост да касаят само единствено инженерната инфраструктура, за да може като общество да запазим това, което е направено, след като направим проверка дали отговаря на нормите", посочи той в ефира на БНТ.

Днес в програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалния министър по случая.

По думите на министър Шишков подобен мащаб не може да се случи „ей така“, без участие или бездействие на институции, които е трябвало да одобряват проекти и да контролират строителството.

Министърът заяви, че там е действала „националната и местната олигархия“, но тя започва да се разпада, защото държавата се връща. Според него някой е дал увереност на инвеститора, че този механизъм работи, след като са били вложени толкова много частни средства в строителство с толкова спорен статут.

а индексирането на договорите на стоителните фирми Шишков коментира: "Това, че се пази интересът на държавата, не означава, че отваряме фронт срещу някого. На 12 декември 2025 г. предишното правителство одобрява методика, с която прави опит да бъдат индексирани всички аванси. Онези аванси от 2018/2019 г. – политиците решиха да ги индексират и да дадат възможност да бъдат платени още веднъж. Спряхме тази методика."

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