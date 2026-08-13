Пулев обяви две големи победи! Спряха срив на горивата и шок с цените

За да защитим националния интерес и интереса на българските граждани, под егидата и силното лидерство на премиера Румен Радев постигнахме две големи победи. Първо, предотвратихме срив и дефицит в пазара на горива в страната. И второ, спряхме шоковото поскъпване на цените за потребителите. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на съвместен брифинг с особения търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов по повод удължения лиценз за продължаване на дейността на „Лукойл“ в България.

„Това не е просто административна процедура. Това е конкретна мярка за гарантиране на работата на рафинерията, стабилността на доставките и защитата на българските потребители“, подчерта Пулев.

„Това е резултат от последователни действия на правителството в условията на тежко наследени проблеми, геополитически натиск и силна волатилност на цените на горивата“, подчерта Пулев. По думите му благодарение на отличния диалог и експертиза на особения търговски управител, на правителството и на международните ни партньори, Великобритания удължи дерогационния лиценз, който позволява на дружествата от групата „Лукойл“ в България да продължат своите бизнес операции до 29 октомври 2026 г.

Пулев уточни, че удължаването на британския лиценз до края на октомври е свързано със започване на преговори за подновяване на лиценза с американските партньори. "Идеята е оттук нататък да няма разнопосочност и да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси“, каза той. Пулев посочи, че целта е да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите и лицензите между България, Великобритания и САЩ.

По неговите думи след изключително агресивни и необмислени действия от страна на кабинета „Борисов“ през 2025 г. бяха направени промени в т.нар. закон „Лукойл“, които бяха обявени от Конституционния съд за противоконституционни, а решението влезе в сила на 4 август. „Буквално на 5 август можехме да се събудим с рафинерия, която не отговаря на санкционните изисквания и режими. Това означаваше реален риск за прекратяване на работата ѝ, срив в снабдяването и сериозни сътресения на пазара на горива“, припомни той и подчерта, че този сценарий не е бил допуснат от българското правителство. „В тесен синхрон между Министерския съвет и народните представители от „Прогресивна България“ предприехме необходимите законодателни и управленски действия, за да гарантираме непрекъсваемостта на работата на рафинерията и сигурността на доставките“, каза още той.

Вицепремиерът Пулев посочи, че без удължаването лиценза рафинерията щеше да изпита редица финансови и оперативни затруднения, които щяха да доведат до увеличение и шоково поскъпване на цените на горивата. „А когато поскъпнат горивата, поскъпват транспортът, логистиката и производството, а в крайна сметка – стоките и услугите за българските граждани и бизнеса“, добави той и подчерта, че за правителството този въпрос никога не е бил само въпрос на една рафинерия. „Това е въпрос на национална сигурност, енергийна сигурност, икономическа стабилност и защита на потребителите“, заяви Пулев. По неговите думи през последните седмици сме станали свидетели на опити националният интерес да бъде превърнат в политически инструмент. „Манипулативните внушения и безотговорното говорене можеха да поставят под риск сигурността на снабдяването с горива в цялата страна“, каза той.

„Ние избрахме друг подход–работа, диалог и конкретни резултати. Рафинерията ще продължи да работи. Гарантираме непрекъсваемостта на доставките. Ограничаваме риска от дефицит и сътресения на пазара. Защитаваме българските потребители от шоково поскъпване. Осигуряваме необходимата предвидимост за бизнеса“, заяви вицепремиерът Пулев.

Той благодари на международните партньори за успешната работа. „Те видяха, че от страна на българското правителство могат да разчитат на съдействие и подкрепа не само на думи, но и на база на конкретни действия, така че рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, които са най-конкурентни в Европейския съюз“, подчерта вицепремиерът Пулев.

По думите на особения управител на „Лукойл“ нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на месец октомври. „Нефт има и ще има, горива има и ще има. Всичкият нефт се закупува от световни гиганти. Тук искам да разсея всякакви съмнения и спекулации – ние не купуваме и няма да купуваме нефт от санкционирани дружества“, каза още той.

По думите му преработката в рафинерията през последните два месеца е изключително повишена. „Лукойл България“ изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години в България. Изпълнението на плана е над 30%“, добави още той и посочи, че цените на горивата в България се влияят от всички международни фактори, които влияят на цените в цяла Европа. „Заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и в Персийския залив не функционират. Това довежда до тежки дефицити на течни горива в Европа и целия свят“, заяви Евгени Симеонов. Той посочи, че надценката, с която работи "Лукойл“, е минимална. "Ние успяваме да поддържаме едни приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат. Няма да има шоково поскъпване“, увери Симеонов.