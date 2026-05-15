Витанов каза какво ще стане с цените

"Не можем да намалим цените с магическа пръчка. Нашата цел е да спрем ръста им". Това каза в предаването „Лице в лице“ председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Той сподели, че за 35 години не е виждал цена да бъде намалявана. „Целта е да спрем този ръст на цените и траекторията на повишаването им“.

„Целим няколко неща със законопроектите срещу инфлацията и високите цени. На първо време - засилен мониторинг. На второ - изсветляване и търсене на прозрачност при ценообразуването. На трето - по-строг контрол от страна на регулаторите, и на четвърто - отстраняване на пазарни аномалии, както и създаване на възможност за по-високи глоби, които да имат санкциониращ характер“, обясни Витанов.

Според него няма нищо непазарно в законодателството. „Даже на мен ми се искаше да има повече непазарни неща, но мерките са изцяло базирани на опит, взаимстван от Франция и Германия“.

„Няма създаване на никакви тавани на цените. Има създаване на няколко термина като „справедлива цена“. Той е в Закона за защита на потребителите и е с цел изсветляване, прозрачност и информираност“, каза той.

Витанов посочи, че приемането на законопроектите не се отлага заради друго, а поради факта, че искат да се следва изцяло законодателния процес. „Ние бързахме да отпушим неговото начало, за да може да дадем старт на законодателството“.

„От друга страна, качественото законодателство изисква да се вслушаме в мнението и виждането на всички заинтересовани страни. Вчера на срещата с премиера дори браншови организации, които имат резерви, а други ни подкрепят, помолиха за малко повече време, за да предложат и те своите мерки“, каза Витанов.

По думите му контролът върху цените става все по-труден, защото почти всичко, което слагаме на нашата трапеза, е вносно. „За съжаление, има много малко начини, по които можем да стимулираме производителите, защото тях ги няма“.

„Предложенията са само старт на серия от мерки, които трябва да доведат до най-важната цел - запазването на хранителния суверенитет на България“, обясни той.

Витанов коментира, че за 4-5 години земеделските производители са намалели с една трета. „Ние трябва да възстановим българското земеделие и селско стопанство. Това става чрез стимулиране на производителите“.

„Смисълът на бързото предложение на Закона за съдебната власт беше да отключим законодателния процес. Но трябва да имаме становище от Върховен съд, прокуратури, Висш съдебен съвет, адвокатура. Всичко това изисква време“, информира Витанов.

По думите му около десетина дни са необходими за получаване на част от тези становища. „Всички заинтересовани лица трябва да могат да участват в дебата. Ние не се опитваме да наложим силово едно или друго законодателство, опитваме се да го направим качествено“.

„Хубавото е, особено що се касае до Закона за съдебната власт, че виждаме общ консенсус. Да, ние разполагаме с мнозинство да приемем всичко още утре. Но считаме, че качеството на законодателството трябва драстично да се промени. Трябва да бъде далеч по-експертно, да бъде огледано от всички страни“, смята той.

„Ако една седмица е залогът законодателството да бъде добро и да няма нужда от прекрояване след два или три месеца, то нека изчакаме“, призова Витанов.

