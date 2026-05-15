За първи път! Абровски направи уникален съвет

Нещо невиждано досега в българската политика направи министърът на земеделието Пламен Абровски. Той създаде специален Съвет на министрите, в който хората, заемали първия пост във ведомството му през последните 30 години, ще се събират веднъж месечно, за вземат най-важните решения за сектора.

В Министерството на земеделието и храните днес се проведе първото заседание на Съвета на министрите на земеделието, управлявали сектора през последните 30 години. Събитието е по инициатива на настоящия земеделски министър Пламен Абровски. По време срещата той заяви, че всеки от предшествениците му е дал нещо на държавата и в частност на сектор „Земеделие“.

„Всеки един има опит и визия, които могат да допринесат за правилните решения за отрасъла. Земеделието има нужда от приемственост, диалог и обща посока“, категоричен бе министър Абровски. Той поясни, че Съветът ще се събира един път месечно, а при необходимост и по-належащи въпроси може да заседава по-често. Обсъдихме много неща, които ще ми бъдат в полза, за да гарантираме добруването на земеделските производители“, допълни още той.

Министър Абровски съобщи, че днешната дискусия е фокусирана върху законопроектите за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Той припомни, че се удължава срокът на действие на Закона за въвеждане на еврото, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. „Опитваме се да затворим ножицата към търговските вериги. Целта на всеки един български производител и преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи адекватна цена“, каза още Пламен Абровски.

По думите му, България трябва да има единна и обоснована позиция по отношение на селското стопанство, за да бъде предвидим европейски партньор. „В следващия програмен период страната ни е необходимо да изготви национален план и на тази база Европейската комисия ще даде конкретни препоръки по шестте приоритета за развитие на ЕС. Напояването ще бъде сред приоритетите“, отбеляза министър Абровски.

Васил Грудев адмирира идеята и желанието на министър Абровски да се съобрази с компетентностите на онези, които са били начело на МЗХ, през различни периоди от време, и тяхното мнение би било от полза за развитие на земеделието. Той изтъкна, че в нито един сектор в страната подобен съвет не е действал.

Народният представител Явор Гечев каза, че форматът има за цел да дава експертни идеи, за да могат да се прилагат добри политики. „Този съвет не е за различията, а за добрите неща, които можем да направим заедно. Оставаме отворени по отношение на опита на всеки, който може да допринесе по всеки един законопроект“, уточни Гечев.

От своя страна Нихат Кабил също благодари на министър Абровски за проведената среща и отбеляза, че всеки от предшествениците му може да даде мнението си по актуални теми и проблеми в сектора, на база на опита, който има.

