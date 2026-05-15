Екшън в София! Ступаха Мирчев

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев е бил нападнат след спор за паркиране в столичния квартал "Лозенец". Това потвърди шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг.

По последни данни Мирчев направил забележка на шофьора, че е паркирал колата си неправилно.

"Около 21:00 ч. от народния представител Ивайло Мирчев получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на автомобил. Незабавно след получаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Мирчев, който споделя, че преди 15 минути е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел", вследствие на което същият му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил. Нападателят е установен. Разпитани са и двамата", обясни Николов.

„Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване и фотосъпоставителни експертизи, тъй като са ни предоставени и записи от случая“, допълни той. Към момента материалите се докладват на Софийската районна прокуратура с оглед преценка за налагане на мярка за неотклонение на задържаното лице.

От МВР уточниха, че според съдебномедицинската експертиза няма видими следи от насилие по Мирчев.

Разследването по случая продължава, като тепърва ще се установяват всички обстоятелства около инцидента.

