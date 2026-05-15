МВР вдига жандармерията срещу престъпността след напрежението в Габрово

Противодействието на уличната и битовата престъпност става водещ приоритет за МВР след напрежението в Габрово и серията сигнали за ескалация в различни части на страната. Това стана ясно от изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол, след въпрос на депутата от "Възраждане" Димо Дренчев за инцидента от 6 май на улица "Митко Палаузов" в Габрово.

Жандармерията влиза в проблемните райони

Министърът обяви, че още от 13 май е започнала специализирана полицейска акция, насочена срещу битовата и уличната престъпност. По думите му жандармерията вече няма да бъде използвана само при масови протести, а ще бъде активно включвана за поддържане на реда в райони с повишено напрежение.

„Набелязали сме мерки. Ще използваме активно жандармерията за контролиране на реда и сигурността в проблемни територии“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че в Габрово вече има смесени патрули от жандармерията, районното управление и областната дирекция на МВР, а допълнителни сили остават в готовност при евентуална ескалация.

Как започва конфликтът

По данни на МВР сигналът за масово сбиване е подаден на 6 май в 23:23 часа чрез телефон 112. На място първоначално са изпратени три полицейски екипа, а впоследствие към операцията са се включили и служители на "Криминална полиция".

Според вътрешния министър конфликтът е възникнал между две групи съседи. Едната група, която според разследването е започнала агресията, е живеела отскоро в района и е била настанена в общински жилища.

„Знаете кой настанява хората в общинските жилища и по какъв ред става това“, коментира Демерджиев, като уточни, че това е в правомощията на кмета на община Габрово.

По информация на МВР официално в жилището са били регистрирани само баба и внучка, а останалите участници в конфликта твърдели, че са били на гости.

При сбиването са участвали седем души от ромски произход и петима души от български и турски произход - две семейства, които живеят в района от години.

Пострадали и разследване

При инцидента са пострадали двама пълнолетни с леки телесни повреди и 16-годишно момче, което е получило порезна рана на ръката. Две лица са били задържани за 24 часа, а по случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Габрово.

Към момента един човек е привлечен като обвиняем, а прокуратурата подготвя процедура за налагане на мярка „домашен арест“.

Проверка в полицията и напрежение след протестите

Демерджиев съобщи още, че е разпоредил комплексна проверка на Областната дирекция на МВР в Габрово. Тя ще бъде извършена от Инспектората на министерството, а резултатите ще бъдат оповестени публично.

След случая в социалните мрежи започнаха призиви за протести и напрежението в града рязко се повиши. Вътрешният министър обаче подчерта, че МВР няма да ограничава правото на гражданите да протестират.

„Нашата задача е да охраняваме обществения ред и да предотвратим инциденти при протестите“, заяви той.

Според Демерджиев предприетите до момента мерки дават резултат и засега не се е стигнало до нови сериозни сблъсъци.

МВР тръгва и срещу шумовия тормоз

Вътрешният министър коментира и зачестилите оплаквания от силна музика и шум в проблемните квартали. По думите му се обсъждат нови механизми за контрол, включително използване на специализирана техника и взаимодействие с други институции.

Идеята е при установяване на нарушения да се стига директно до изземване на техниката, която създава шум и нарушава обществения ред.

