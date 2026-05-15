Нов обрат в битката за ВСС. Депутатите дадоха още време

Народните представители удължиха срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в Закона за съдебната власт, с което на практика дадоха допълнително време за дебати около една от най-чувствителните теми в парламента - реформата във Висшия съдебен съвет (ВСС).

След гласуване в пленарната зала Народното събрание прие срокът да бъде увеличен с още две седмици над стандартните 7 дни. Така депутатите, институциите и професионалните организации ще разполагат общо с три седмици за предложения и становища по текстовете. Решението беше подкрепено от 168 народни представители, 13 гласуваха „против“, а 30 се въздържаха.

Предложението за по-дългия срок беше направено от Янка Тянкова от "Прогресивна България". Тя аргументира искането с проведените дискусии във временната комисия и с позициите на представители на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

„За да изготвят становище, трябва да свикат Пленум, а за това е необходим поне 10-дневен срок“, заяви Тянкова от парламентарната трибуна.

Срещу удължаването обаче се обявиха от "Възраждане". Петър Петров настоя срокът да бъде сведен до минималните три дни по правилник, тъй като според партията реформата трябва да бъде придвижена максимално бързо, за да започне изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет.

„Промените трябва да бъдат приети в бърз порядък, за да се стигне до избор на членовете на ВСС възможно най-скоро“, аргументира се Петров.

По-умерен вариант предложи Велислав Величков от "Продължаваме промяната", според когото удължаване с още една седмица би било достатъчно за събирането на всички становища и предложения.

В хода на дебата Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС разясни процедурно, че при гласуване на няколко предложения ще бъде прието това, което събере повече гласове „за“. Именно затова той призова депутатите да подкрепят предложението на Янка Тянкова за триседмичен срок.

