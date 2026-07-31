Важно от Димитър Стоянов. Готвят промяна с военноинвалидните пенсии

Министерството на обраната ще работи в посока военноинвалидните пенсии да се извадят от категорията на нетрудови доходи. Ще работим в тази посока, поемам такъв ангажимент. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на Иво Цанев от ДПС относно държавната политика за социално-икономическо подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите.

Действащата уредба за пенсии за военноинвалидност се съдържа в Кодекса за социално осигуряване, като евентуални промени в механизма за определяне на техния размер, включително възможността за обвързването им с линията на бедност, са от компетентността на социалното министерство и изискват законодателни изменения, финансова обосновка и оценка на въздействието, коментира още Стоянов.

След постъпилото отворено писмо, определено като пътна карта, от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, с предложение за изменение и допълнение на закона. Министерството на отбраната е инициирало процес на съгласуване. Получените от институциите предложения ще бъдат подробно разгледани и анализирани, което ще определи и предприемането на последващи действия, каза още министърът, предаде БТА.

По думите му, предложенията на съюза обхващат широк кръг от въпроси, като участие на представители на съюза в работни групи, разширяване на обхвата на медицинската, психологическата и денталната помощ, поемане на разходите за профилактика и рехабилитация, предоставяне на предимство при ползване на социални услуги и други.

Предвид комплексността на предложението на съюза считам, че е необходимо намирането на балансиран подход – да се балансира между интересите и на други категории лица, ползващи се с права и мерки за социална подкрепа, недопускането на предпоставки за дискриминация и социална несправедливост между различните групи граждани, коментира Димитър Стоянов. Принципите на социална справедливост и устойчивост на публичните финанси трябва да бъдат спазени, добави той.

По данни на НСИ очакваният брой правоимащи лица са 1234 души, каза Димитър Стоянов. Ведомството работи за подобряване на здравната и социалната помощ и защитата на военноинвалидите и военнопострадалите, като отчита техния принос и обществено значение, увери министърът.

Той посочи, че МО поддържа непрекъсната връзка с военнопатриотичните съюзи. Те имат необходимите познания, които да използваме при решаването на проблемите по отношение на политиките в отбраната.