Парламентът избра Пламен Тодоров в новата антикорупционна комисия

Народното събрание избра Пламен Тодоров за свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Кандидатурата му получи подкрепата на 124 депутати, а 71 гласуваха против. Тодоров бе предложен от управляващите от „Прогресивна България“ и беше единственият кандидат за поста. Изборът му бе първа точка в днешното пленарно заседание.

Срещу кандидатурата гласуваха 27 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 от „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и 11 от „Възраждане“.

Преди гласуването Пламен Тодоров бе изслушан от ресорната парламентарна комисия.

Новата Комисия за противодействие на корупцията се състои от петима членове, които ще я ръководят на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече определиха своите представители.

След избора на Тодоров от парламентарната квота остава членове на комисията да посочат Върховният административен съд и президентът.