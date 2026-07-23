Политика

Парламентът избра Пламен Тодоров в новата антикорупционна комисия

Единственият кандидат получи 124 гласа, а четири опозиционни формации се обявиха против

Парламентът избра Пламен Тодоров в новата антикорупционна комисия
Снимка: БТА
23 юли 26 | 10:17
271
Иван Ангелов

Народното събрание избра Пламен Тодоров за свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Кандидатурата му получи подкрепата на 124 депутати, а 71 гласуваха против. Тодоров бе предложен от управляващите от „Прогресивна България“ и беше единственият кандидат за поста. Изборът му бе първа точка в днешното пленарно заседание.

Срещу кандидатурата гласуваха 27 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 от „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и 11 от „Възраждане“.

Преди гласуването Пламен Тодоров бе изслушан от ресорната парламентарна комисия.

Новата Комисия за противодействие на корупцията се състои от петима членове, които ще я ръководят на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече определиха своите представители.

След избора на Тодоров от парламентарната квота остава членове на комисията да посочат Върховният административен съд и президентът.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Парламент
Още от Политика
Коментирай