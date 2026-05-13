Голяма акция на МВР върви в цялата страна

Мащабна специализирана полицейска операция е започнала още в ранните часове на 13 май на територията на цялата страна. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, който уточни, че акцията обхваща едновременно няколко ключови направления - борба с наркотрафика, икономическите престъпления и нарушенията по пътищата.

По думите му екипите на МВР работят паралелно в различни сектори, а действията ще продължат и през следващите седмици. „Няколко са линиите, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани“, заяви министърът.

Удар срещу наркотиците

Един от основните акценти в операцията е борбата с наркоразпространението. Демерджиев определи ситуацията като изключително тревожна и подчерта, че действията ще започнат от най-уязвимите групи и постепенно ще стигнат до по-високите нива на каналите за разпространение. „По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението“, посочи министърът.

По думите му операцията ще се развива поетапно и целенасочено. „Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики. Като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива“, увери Демерджиев.

Проверки за икономически престъпления

Паралелно с действията срещу наркотрафика текат и проверки за икономически престъпления. Според министъра фокусът е поставен върху сектори с риск от корупционни практики, нерегламентирана търговия и злоупотреби с търговски марки.

„Касае се за борба там, където има нерегламентирани движения по отношение надценки, както и за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени“, обясни той.

Операцията включва проверки в търговската мрежа и проследяване на различни схеми, свързани с нелегален внос и продажба на стоки.

Засилен контрол по пътищата

Част от мащабната операция е и засиленото полицейско присъствие по пътищата в страната. Освен проверки за нарушения, в първите часове вече са отчетени и конкретни резултати.

„Около 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията“, съобщи вътрешният министър.

По време на действията са били задържани и около 13 литра течност за вейпове.

Резултатите ще се обявяват поетапно

От МВР увериха, че обществеността ще бъде периодично информирана за резултатите от операцията още в хода на самите действия.

„Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията“, заяви Демерджиев.

По думите му още в първите часове вече има натрупани резултати, които тепърва ще бъдат обобщавани от екипите на МВР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com