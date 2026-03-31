Моралът на един „петрохански“ министър

Първата му работа беше да заличи следите от участието на ПП-ДБ в трагедията „Петрохан“ и да подмени висшия и средния ешелон на полицията, за да организира избори с „наше МВР“ в полза на задкулисието

Аферата „Петрохан“ не е просто скандал, тя е диагноза. Отличителна черта за цяла плеяда грантаджии, инсталирани в политиката и НПО сектора от задкулисната мрежа на „Отворено общество“ на Джордж Сорос и кръга „Капитал“ на неговия наместник в България Иво Прокопиев. Същите създадоха и превърнаха в „държава в държавата“ педофилската секта на псевдогуруто Ивайло Калушев. А сега правят всичко възможно да заличат следите от престъпните си деяния като пускат в публичното пространство димки и заемат позата на първи моралисти.

Напомня ни го буквално ежечасно настоящият служебен вътрешен министър Емил Дечев. Не минава и ден, в който МВР шефът, станал известен като човекът, чиято първа работа на поста беше да отстрани всички разследващи по аферата „Петрофан“, не заема екранно време, за да раздава „присъди“ срещу неудобните опоненти на тази задкулисна мрежа.

Без реални доказателства и повод, но пък с медиен шум и с фалцетен вой

Най-пресният пример е от този понеделник, когато привика журналисти пред сградата на МВР. Но не, за да обясни защо още в първия си ден като министър изиска папките по разследването за „Петрохан“, а в следващите подмени целия висш и среден ешелон на МВР. Нито защо по негова заповед полицията повсеместно „респектира“ избиратели и партийни активисти в цялата страна с обиски по „неотложност“ и скандални арести, които падат в съда под напора на пълната си несъстоятелност. А за да атакува градската прокурорка на София Емилия Русинова, обвинявайки я, че преди години е минала държавната граница в една кола със сочения за кадровик в сянка на Темида бивш следовател Петър Петров-Петьо Еврото.

Че подобни твърдения следва да бъдат проверени от Инспектората на ВСС, е достатъчно ясно. Но защо вместо да сезира органа, компетентен да направи подобна проверка, Дечев вдига само медиен шум е съществен въпрос, който остана да виси във въздуха. А най-вероятният отговор е един – служебният МВР шеф цели не истинска проверка, която да изкара наяве вярно ли е това, което говори или не (твърде вероятен вариант), а „публичен линч“ срещу Русинова. Защото тя е сред хората, които са неудобни за въпросната задкулисна мрежа за влияние върху държавните институции, в това число и Темида, чийто виден представител е той.

Има ли Дечев право да раздава „морални присъди“?

Най-простият отговор е „не“. А доказателствата за това са десетки и маркират целия му професионален път и в съдебната власт, и в изпълнителната.

Да започнем със съдебната. Дългогодишен магистрат и доскорошен съдия в Софийския градски съд (последно беше освободен от този пост на 19 февруари, когато положи клетва като министър), той е сред емблематичните лица на Съюза на съдиите в България (ССБ) – организация, издържаща се с грантове от тандема Сорос-Прокопиев, през която те от години се опитват да наложат контрол върху прокуратурата и съда, за да инсталират на най-високите постове там свои проксита като Дечев.

Самият той нашумя за първи път в публичното пространство през 2020 г. именно като член на УС на ССБ, когато в интервю за БНТ защити от името на Съюза санкционирания от Държавния департамент на САЩ за „сериозна корупция“ съдия Андон Миталов. За тези, които са забравили, по време на първия мандат на US президента Доналд Тръмп, Миталов получи официална забрана да влиза на територията на Щатите. Причината бе, че позволи на обвиняемия към онзи момент за шпионаж в полза на Русия червен политик Николай Малинов да напусне България, за да отиде в Москва и да получи орден за заслуги лично от руския президент Владимир Путин. Позволението беше дадено въпреки наложената на Малинов забрана за пътуване. След направена проверка, тогавашният правосъден министър Данаил Кирилов внесе искане до ВСС да накаже дисциплинарно съдията, който обаче се сдоби с неочакван защитник. От ССБ излязоха с позиция, че не можело да бъде наказван току така. А самият Дечев, който иначе сега в почти всяко свое изявление говори за санкциите по американския закон „Магнитски“, заяви в интервюто си пред БНТ: „Не може да се иска дисциплинарно наказание (бел.р. за Миталов) само, защото – видите ли – една друга държава е казала, че този човек е корумпиран“.

Съдията, прославил се като човека, пуснал при Путин обвиняем (и настоящ подсъдим) за шпионаж в полза на Русия, впрочем далеч не е единствената гнила ябълка в Темида, радваща се на защита от страна и на ССБ, и на Дечев. На същото станахме свидетели и преди едва две седмици, когато посрещна с фанфари при кацането й в София отстранената от поста й по решение на обвинител №1 на ЕС Лаура Кьовеши българска европрокурорка Теодора Георгиева, като й назначи полицейска охрана. За да я защитава. От какво, не стана ясно. Но пък стана ясно друго – че за прокситата на задкулисието във властта, какъвто е Дечев, е важно

не дали някой нарушава законите, а дали е от „нашите“

В тази графа влизат всички, които обслужват интересите на тандема Сорос-Прокопиев. Независимо, че Георгиева беше уличена от Колегията на Европейската прокуратура в тежки нарушения и натиск над разследващи. А от Пепи Еврото – че е получавала в продължение на години от него по 10 000 лева месечно, за да урежда дела по начина, по който й каже. Всеки нормален човек би си казал, че при всички тези доказателства за престъпления и закононарушения, Георгиева вече трябваше да търка наровете или най-малкото да е изправена пред съд. Вместо това, тя се радва на платена от данъкоплатците полицейска охрана, само защото веднага, след като пристигна в София, подаде сигнал срещу Русинова, която днес беше атакувана и от Дечев. Случайност? Със сигурност не.

Избори с „наше МВР“

Както вече казахме обаче, за представителите на задкулисието като служебния МВР шеф не истината и възмездието са важни, а да изпълнят задачите, които са им поставени от хората, които ги инсталираха във властта. В неговия случай, освен да атакува неудобните на тандема Сорос-Прокопиев, сред целите е и да уреди „служебна победа“ за прокситата на същия този тандем в политиката като ПП-ДБ и коалицията на бившия президент Румен Радев, като репресира активистите на опонентите им с постоянни обиски, арести и висящи във въздуха обвинения за търговия с вот. Именно затова, макар да е на поста от едва 40 дни, Дечев вече подмени почти целия висш и среден ешелон на полицията, сбъдвайки мечтата на ПП-ДБ за избори, направени от „наше МВР“.

Мисия „Петрохан“ или как Дечев заличава следите

А докато тече акцията по опорочаване на изборния процес с действия, целящи единствено и само сплашване и очерняне на останалите основни играчи на политическата сцена, служебният МВР шеф продължава и с друга от основните си задачи – по заличаване на следите от участието на ПП-ДБ в създаването и функционирането на педофилската секта на псевдогуруто Ивайло Калушев. Първо привика в столичен ресторант в неработен ден висш полицейски шеф, за да изиска папките по аферата. А след това целенасочено и систематично започна да отстранява всички разследващи по случая. Последно – шефката на Института по криминалистика към МВР Кремена Илиева, под чието ръководство бяха изготвени експертизите по трагедията в Петрохан, довела до 6 трупа, сред тях – и на 15 годишно дете, екзекутирано в молитвена поза.

На фона на всички тези факти, Емил Дечев да се прави на първи моралист и да раздава „медийни присъди“ е като последовател на „петроханската секта“ на псевдогуруто Ивайло Калушев да преподава в частна детска градина или училище. Звучи като виц, но – уви – е мрачна реалност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com