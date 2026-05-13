Шефката на парламента отива на аудиенция при папа Лъв XIV

Председателят на 52-о Народно събрание Михаела Доцова ще оглави българската делегация, която тази година ще бъде приета на официална аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана. Посещението е по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност.

Визитата в Рим и Ватикана ще се проведе на 21 и 22 май. В рамките на посещението Михаела Доцова ще има и двустранна среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се сред основните теми на разговорите да бъдат парламентарното сътрудничество и отношенията между България и Италия.

По традиция българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“, където се намира гробът на Свети Кирил. Предвидено е и посещение в базиликата „Санта Мария Маджоре“ - една от най-значимите църкви в Рим.

Посещението е част от дългогодишната държавна традиция България да отбелязва 24 май в Рим и Ватикана в знак на почит към делото на светите братя Кирил и Методий и приноса на страната ни към славянската писменост и култура.

