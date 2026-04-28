Йотова насрочи първото заседание на новия парламент

Президентът Илияна Йотова подписа указ за свикване на първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание на 30 април 2026 г. от 10.00 часа. С този акт започва нов политически цикъл в страната, който ще определи управлението в следващите години. Очаква се държавният глава да отправи обръщение към депутатите още в рамките на първото заседание. Събитието бележи началото на ключова конституционна процедура по формиране на властта.

Днес се очаква да бъде обнародван поименният списък на новоизбраните 240 народни представители в „Държавен вестник“. След полагането на клетва парламентът ще премине към избор на председател и негови заместници - първите важни решения, които ще покажат разпределението на силите в новото Народно събрание.

Конституционната процедура предвижда след това да започне конституиране на парламентарните групи и провеждане на консултации между тях и президента. Очакванията са тези разговори да стартират още в началото на следващата седмица и да очертаят възможните управленски формули.

Най-ключовият момент идва със старта на процедурата по връчване на проучвателните мандати за съставяне на правителство. Първият мандат ще бъде връчен на най-голямата парламентарна сила - „Прогресивна България“, която ще разполага със 7 дни, за да предложи кандидат за министър-председател и състав на Министерския съвет.

Така страната влиза в решаваща фаза, в която в кратки срокове ще трябва да бъде излъчено редовно управление. Всички погледи са насочени към парламента и предстоящите политически преговори, които ще определят посоката на България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com