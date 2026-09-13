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Паргов иска свикване на КСНС

Паргов иска свикване на КСНС

След атентата в Сарафово се видя, че тероризмът няма граници, той е навсякъде и в най-спешен порядък трябва да се събере Консултативният съвет за наци...

14 ноември | 12:14
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