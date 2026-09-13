Йотова обмисля КСНС след новите взривове в оръжейни складове
Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
Следете всички новини, анализи и коментари за Свикване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
Клетва, избор на ръководство и старт на мандатите за властта още в първите дни
След вота той постави редица въпроси към институциите
Съобщението дойде от пресслужбата на държавния глава
Нинова отправи призива под знака на случващото се в Израел след атаката на „Хамас“
Има шанс за съставяне на кабинет с участието на системни формации
Президентът се придържа строго към своите конституционни правомощия
Президентът подписа указа
Той вече заяви, че няма да бави указа за свикване на парламента
Очаква се датата да бъде насрочена следващата седмица
Какво предвижда сегашната конституция
Корнелия Нинова не разпределяла средства от държавната субсидия за структурите
След атентата в Сарафово се видя, че тероризмът няма граници, той е навсякъде и в най-спешен порядък трябва да се събере Консултативният съвет за наци...
София. "Решението на президента Росен Плевнелиев за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност на 20 ноември, е логично, макар и закъсня...
София. Проблемът с бежанците е доста сериозен и президентът Росен Плевнелиев трябва да свика по-бързо Консултативен съвет по национална сигурност (КСН...
София. "Готов съм да свикам заседание на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), следя внимателно ситуацията в Сирия и ще преценя кога е...