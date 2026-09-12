Йотова обмисля КСНС след новите взривове в оръжейни складове

Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на Консултативния съвет за национална сигурност след поредните взривове в складове за боеприпаси на „ЕМКО“. Държавният глава свърза зачестилите инциденти с все по-напрегнатата международна обстановка и настоя службите за сигурност да дадат своята оценка. Само преди около месец друг обект на същата оръжейна компания беше засегнат от мощни взривове, а новият случай от тази нощ отново поставя въпроса дали става дума за отделни инциденти или за по-широк проблем със сигурността.

Случаите зачестиха

На въпрос дали възнамерява да свика КСНС след новите взривове в складове тази сутрин, Йотова отговори, че ще обмисли подобна стъпка.

„Ще обмисля, тъй като случаите са зачестили. Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат“, заяви президентът.

Така Йотова постави темата отвъд конкретния пожар и насочи вниманието към необходимостта държавата да оцени общата картина - включително защитата на оръжейните предприятия и рисковете около обекти, в които се съхраняват боеприпаси.

Нови взривове малко преди полунощ

Последният инцидент е станал късно на 11 септември в склад на „ЕМКО“ в района на дряновското село Горни Върпища, между Трявна и Царева ливада. Сигналът е подаден около 23.20 часа, а в обекта са се съхранявали боеприпаси и барути. Чули са се серия от експлозии, като пожарът се е разпространил в складовата зона.

Няма загинали или пострадали. Работниците са били евакуирани, районът е отцепен, а според МВР няма непосредствена опасност за близките населени места. Задействана е и системата BG-Alert. Вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов трябва да посетят мястото, за да проверят организацията по овладяване на ситуацията.

Втори тежък инцидент за около месец

Новият случай идва след мощния взрив на 10 август в друг склад за боеприпаси на „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Този инцидент се разследва от прокуратурата.

Именно повторяемостта при обекти на една и съща оръжейна компания е сред причините въпросът вече да излиза извън рамките на обикновен производствен инцидент. Международните агенции също отбелязват, че това е вторият подобен случай в последните седмици. В миналото българската прокуратура е свързвала други взривове в складове на „ЕМКО“ с разследвания за предполагаема руска намеса, но към момента няма официални данни, че настоящият инцидент има същия произход.

Йотова отговори и за помилването

Президентът коментира и продължаващите политически атаки срещу нея за помилването на осъден за наркотрафик мъж през 2022 г., когато тя беше вицепрезидент.

Повод станаха и думите на нейния съперник в президентската кампания Андрей Гюров, който я обвини, че бяга от отговорност по случая.

„Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас“, заяви Йотова.

На въпрос дали смята решението си за грешка тя не даде пряк отговор и обяви, че „ще има повече подробности по случая след няколко дни“.

Намираме се в предизборна кампания

Йотова постави атаките и в контекста на президентската надпревара. По думите й още преди месец е била предупредена, че опитите й да търси съгласие няма да бъдат посрещнати със същия подход от политическите й опоненти.

Така президентът влиза едновременно в две чувствителни теми - политическия натиск около кампанията и въпроса за националната сигурност след новите експлозии в складове за боеприпаси.