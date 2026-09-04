Йотова и Фицо с общ сигнал за Украйна: Време е за дипломация

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро чрез дипломация и преговори. Това заяви президентът Илияна Йотова на срещата си с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на официално посещение в България.

„В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, отговори Фицо.

Освен войната двамата поставиха на масата бъдещия бюджет на ЕС, защитата на кохезионната и земеделската политика, разширяването на Съюза и отношенията със Северна Македония.

Отговорност на всяка държава е да работи за край на конфликта

Държавният глава посрещна словашкия премиер в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Първо Йотова и Фицо разговаряха „на четири очи“, след което срещата продължи във формат между официалните делегации на България и Словакия.

„Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори“, заяви Йотова. Фицо на свой ред открои позициите на българския президент и премиер по темата за прекратяването на войната.

Йотова подчерта и доброто развитие на отношенията между България и Словакия във всички области, както и взаимодействието между двете държави в рамките на Европейския съюз.

България и Словакия защитават кохезията и земеделието

Втората голяма тема беше Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия имат близки позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика и според Йотова държавите трябва да активизират взаимодействието си в групата „Приятели на кохезията“.

Президентът предупреди, че стремежът бъдещият европейски бюджет да бъде приет възможно най-бързо не трябва да оставя нерешени въпроси, които могат да поставят част от държавите в по-неблагоприятна позиция. „Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, заяви Йотова.

Йотова поиска подкрепа от Фицо за Северна Македония

Сериозно място в разговорите зае и разширяването на Европейския съюз. Йотова и Фицо бяха категорични, че присъединяването трябва да се извършва при спазване на правилата и според постигнатото от всяка страна кандидат.

Българският президент постави директно въпроса за Северна Македония. „Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване“, заяви Йотова.

Тя подчерта, че България не вижда необходимия напредък по вече поетите ангажименти. „От 4 години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, посочи държавният глава.

Българската общност в Словакия

Йотова благодари на словашката страна за отношението към българската общност и подкрепата за нейните културни и образователни институции. Президентът определи това като изключително важно за България.

Сред конкретните примери тя посочи предстоящата 80-годишнина от създаването на Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава. Йотова открои и лекторатите по български език във водещи словашки университети като важна част от образователните и културните връзки между двете страни.