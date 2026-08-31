Силно писмо на Йотова до БСП: Благодаря за доверието, дългът ми е към цяла България

Илияна Йотова отговори на единодушната подкрепа на БСП за президентската й кандидатура със силно лично и политическо писмо до социалистите. В него тя благодари за доверието, но едновременно с това ясно заявява, че президентът не принадлежи на една партия и дългът му е към България и към всеки български гражданин - включително към онези, които никога не са го подкрепяли. Йотова подчертава, че няма намерение да пренаписва биографията си според политическата конюнктура и поставя достойнството, справедливостта и сигурността на човека в центъра на своето разбиране за държавата.

Никога не бих пренаписала биографията си

Едно от най-силните послания в писмото е отказът на Йотова да се дистанцира от политическия път, който я е изградил. Тя припомня годините на победи и неуспехи, трудните решения, споровете и надеждите, които е споделяла със социалистите, и заявява, че именно този опит е част от политика и човека, който е днес.

„Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже“, пише Йотова.

За нея тази връзка с миналото не противоречи на независимостта на президентската институция. Точно обратното - според Йотова човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.

Президент на всички, без отказ от собствената идентичност

Йотова формулира ясно и разбирането си за ролята на държавния глава. „Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял“, заявява тя.

Това е и границата, която тя поставя между партийния произход и президентската отговорност. Благодарността към БСП не се превръща в партийна зависимост, а в поемане на по-голям ангажимент - да служи на цялото общество и да взема решения независимо.

„Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин. И пред тези, които никога не са ме подкрепяли“, пише Йотова.

Човекът в центъра на държавата

Голяма част от писмото е посветена на социалния смисъл на политиката. Йотова поставя въпроса какво трябва да усеща един гражданин, когато се разболее, загуби работата си, остарява, тревожи се за образованието на детето си или работи честно, но въпреки това трудно стига до края на месеца.

Според нея държавата има смисъл само когато човек знае, че няма да бъде оставен сам. Силата на обществото не се измерва единствено с растежа на икономиката, а с това дали хората могат да живеят достойно, дали трудът им има стойност и дали справедливостта се усеща в реалния живот, а не остава само дума в предизборни програми.

Йотова поставя и големия въпрос за новото време

Президентът свързва традиционните социални теми и с промените, които технологиите носят. Светът става по-богат, но все повече хора се чувстват несигурни. Новите технологии дават невиждани възможности, но едновременно с това пораждат страх, че милиони могат да се окажат ненужни.

Йотова посочва и друг парадокс - хората никога не са разполагали с толкова информация, но все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им. Именно тук тя вижда една от големите задачи на политиката - да върне увереността на гражданите, че имат значение.

Да върнем смисъла на думата „заедно“

Писмото завършва с послание за обществена солидарност и мир. Йотова пише, че целта трябва да бъде България да остави на младите поколения мирен свят, в който те свободно да развиват талантите си, да създават семейства и сами да управляват бъдещето си.

„Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“. И зная, че не съм сама!“, заявява Йотова.

Тя приема подкрепата на БСП като голяма лична отговорност и едновременно заявява принципа, с който влиза в президентската битка - честност към извървения път, независимост при решенията и отговорност към всеки български гражданин.

Пълният текст на писмото:

До Председателя на БСП,

До ИБ на НС на БСП,

До НС на БСП,

До българските социалисти,

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията.

Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за президент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен.

Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес.

Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже.

Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял.

Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.

Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България!

Ние знаем, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът. Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам. Когато е болен, когато загуби работата си, когато остарява. Когато се тревожи дали детето му ще получи добро образование. Когато работи честно, но трудно стига до края на месеца. Когато има чувството, че никой не го чува.

Вярваме, че едно общество не е силно само когато икономиката расте. То е силно, когато хората му могат да живеят достойно. Когато трудът има стойност. Когато справедливостта не е дума от предизборна програма, а усещане във всяко наше действие.

Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето. Защото светът става все по-богат и едновременно с това все повече хора се чувстват несигурни. Технологиите ни дават невиждани възможности, но много хора се страхуват, че ще останат ненужни. Имаме повече информация от всякога, а хората все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им.

Искаме да оставим мирен свят, в който днешните и утрешни млади хора свободно ще живеят, ще развиват талантите си, ще отглеждат децата и ще управляват бъдещето.

И точно тук започва отговорността на политиката. Тук и аз виждам своята отговорност. Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“. И зная, че не съм сама!

В това съм вярвала и в това продължавам да вярвам.

Затова днес мога спокойно и с чиста съвест да кажа едновременно две неща:

Благодаря на Българската социалистическа партия за подкрепата за президентската ми кандидатура. За доверието! За отговорността, която ми давате с него! Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин. И пред тези, които никога не са ме подкрепяли.

Аз така разбирам служенето на България – с честност към пътя, който съм извървяла, с независимост в решенията си и с отговорност към всеки български гражданин.

Благодаря ви!