Очакваме ви на терена на живота! Йотова даде голяма задача на студентите

Младите хора не трябва да чакат да завършат университет, за да започнат да влияят на бъдещето на България. Президентът Илияна Йотова призова студентите още от университетската скамейка да участват активно във формирането на държавните политики, защото именно те утре ще трябва да живеят и работят според решенията, които се вземат днес. Пред над 650 студенти и докторанти в Китен тя отправи и друго предупреждение - технологично свързаното общество създава все повече самота, а празното място лесно се запълва от зависимости, фалшиви герои и измамно щастие.

Вие ще бъдете лидерите на България

„Активно участвайте във формирането на политиките на държавата - още от студентската скамейка. Вие утре ще работите с тези политики, ще бъдете лидерите на България, тези, които ще създават живота на страната ни“, обърна се Йотова към участниците в 24-ото издание на Националните летни студентски игри „Летен университет“.

Президентът беше гост на закриването на форума в Китен, организиран от Националното представителство на студентските съвети. По актуални данни на Министерството на образованието тази година инициативата е събрала рекордните над 650 студенти и докторанти от повече от 35 висши училища. Проектът започва още през 2002 г. и съчетава спорт, обучения, дискусии и културни прояви.

Йотова увери председателя на НПСС Ангел Стойков и организацията, че могат да разчитат на президентската институция при поставянето на проблемите на студентите. Тя подчерта и присъствието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министъра на младежта и спорта Енчо Керязов като знак, че диалогът с младите трябва да бъде пряк, а не формален.

Самотни в най-свързания век

Една от най-силните теми в думите на президента беше парадоксът на XXI век - никога хората не са били толкова лесно свързани технологично и едновременно с това толкова податливи на самота.

„Само с един клик на телефона можем да контактуваме с всяка точка по света, но, за съжаление, ставаме все по-самотни“, заяви Йотова. Според нея именно тази самота прави част от младите хора уязвими към зависимости, от които след това трудно могат да се измъкнат.

„В празнината, която се образува, се настаняват много фалшиви герои и фалшиво щастие“, предупреди държавният глава и призова студентите да помагат на свои връстници, попаднали в подобна ситуация. Според нея инициативи като „Летния университет“ показват друг възможен модел - младите хора да бъдат заедно, да създават приятелства и да изграждат общности извън екраните.

Вече сте един голям отбор

Йотова акцентира именно върху връзките, които участниците създават по време на форума. „Ще помните дните на Летния университет цял живот, тук създавате приятелства. Най-важното е, че независимо от кой град и от кое висше учебно заведение сте, вие вече сте един голям екип, голям отбор“, каза президентът.

Игрите тази година включиха над 650 участници, а първото място в комплексното класиране спечели отборът на Националната спортна академия. Техническият университет - София завърши втори. Купата на победителите беше връчена именно от Илияна Йотова, а образователният министър проф. Георги Вълчев награди втория в класирането.

Министрите първо трябва да чуят студентите

Президентът използва присъствието на представители на изпълнителната и законодателната власт, за да отправи още едно послание - решенията, засягащи младите хора, не трябва да бъдат вземани без тях.

„Много преди да вземат своите решения, те трябва да ви чуят и присъствието им днес означава, че са готови на този диалог“, заяви Йотова по адрес на министрите Георги Вълчев и Енчо Керязов. Тя призова студентите да отправят предложения и към депутатите и да участват активно в обсъждането на законодателни промени, които засягат образованието, професионалната им реализация и живота на младите хора.

Самият министър Вълчев също призова участниците да не възприемат света единствено през телефоните си. „Заредени оттук тръгнете към университетите и помнете, че истинското призвание е да станете професионалисти и да градите обществото така, както вие искате то да изглежда за вашите деца“, каза той при награждаването.

Очакваме от вас да бъдете духът на България

Йотова постави пред студентите и очакването да не копират решенията на предишните поколения, а да търсят различен подход към натрупаните проблеми.

„Очакваме ви на терена на живота с всичко, което сте научили, с онова, което са ви дали вашите преподаватели, които са вашите примери. Очакваме по нов начин да гледате на стари и наследени проблеми и да ги решавате. Очакваме от вас да бъдете духът на България“, заяви президентът.

Тя определи хората като най-голямата сила на страната, а младите - като най-важната сила на самите хора. Националните летни студентски игри се провеждат под патронажа на президента, като 24-ото им издание събра в Китен студенти, преподаватели, ректори, министри и народни представители.